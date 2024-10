Cristian Cioacă, fostul soț al avocatei Elodia Ghinescu, a anunțat lansarea unei cărți autobiografice, scrisă în perioada detenției. Această lucrare va aduce la lumină aspecte neexplorate ale cazului care a fascinat și polarizat România timp de două decenii.

Cazul Elodia, o enigmă națională, a suscitat numeroase controverse, iar acum, Cristian Cioacă intenționează să își expună perspectiva.

După ce a petrecut zece ani în penitenciar, el se pregătește să dezvăluie detalii care ar putea schimba percepția publicului asupra cazului. Un caz complex și misterios deopotrivă, deoarece până la ora actuală nu s-a găsit trupul Elodiei.

Soția sa, avocata Elodia Ghinescu, a dispărut în urmă cu mulți ani, iar Cioacă a fost condamnat pentru o crimă pe care el susține că nu a comis-o. Cine știe ce dezvăluiri va face în cartea sa?! Poate cazul va deveni și mai complicat. Sau poate va elucida o parte din mister.

După eliberarea sa din închisoare în august 2023, Cioacă s-a mutat temporar la casa mamei sale din comuna Uda, situată la 45 de kilometri de Pitești. Acest loc retras este un refugiu pentru el, unde se adaptează la o nouă viață după anii de detenție. Casa este înconjurată de natură, dar Cioacă trebuie să se confrunte cu provocările vieții de la țară, precum animalele sălbatice.

Mama lui Cristian Cioacă, Florica, a vorbit despre suferința pe care a îndurat-o în perioada în care fiul ei a fost închis.

„Și eu, ca mamă, am făcut pușcărie în acești zece ani pe care el i-a petrecut la închisoare. Atât de mult am suferit din cauza faptului că el a stat acolo nevinovat”, a afirmat ea.

Florica Cioacă știe și crede cu tărie în nevinovăția fiului său, subliniind într-un interviu acordat Fanatik că s-a dedicat lecturii cărților religioase pentru a găsi alinare.

„Sufletul meu s-a mai liniștit deoarece în fiecare seară citesc cărți religioase. Dumnezeu este mare și are grijă de noi, am încredere că adevărul va ieși până la urmă la iveală.

Mă ocup de gospodărie, am livada asta cu pruni și meri, dar sunt supărată că anul ăsta nu prea s-au făcut fructe, din cauza secetei. Pentru că am casa la marginea pădurii, mai am necazuri cu porcii mistreți și cu urșii care dau târcoale gospodăriei.

Urșii au apărut de curând, au fost relocați de prin alte locuri, că la noi în sat nu erau deloc până acum un an sau doi. Eu am lucrat la o bancă, multe ore le petreceam la birou, așa cum acum mă bucur la bătrânețe că stau multe ore în aer liber”, a adăugat ea.