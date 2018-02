Peste 290 de agenţii şi tur-operatori își prezintă ofertele la Târgul de Turism al României

CFR călători oferă, pe perioada târgului, 45% reducere la biletele de tren în trafic intern, emise la standul propriu, pentru trenurile cu regim de rezervare, vouchere care oferă 45% reducere la cumpărarea biletelor de tren valabile până la data de 15 aprilie 2018, pentru călătoria în doi, de Dragobete, preţuri cu 50% reducere (în data de 24 februarie), precum şi oferte de călătorie în trafic intern (cardul Tren Plus, care oferă 25% reducere la biletele de tren, biletul dus-întors cu 10% reducere, reduceri la cumpărarea cu anticipaţie cuprinse între 10 şi 25%, reduceri pentru grupuri şi minigrupuri de 2-5 persoane. Tot la TTR, CFR Călători are oferte de călătorie în trafic internaţional (oferta Interrail pentru 30 de ţări europene, dar şi oferte pentru Ungaria, Austria, Germania, Polonia, Slovacia, Cehia, Moldova etc.).

Compania Blue Air va fi prezentă la eveniment cu o ofertă completă de curse regulate şi curse charter. În total, peste 100 de rute vor fi prezentate vizitatorilor evenimentului, oferite în România şi în străinătate, potrivite oricărui buget sau tip de călătorie (recreaţională, de afaceri, individuală, de grup, excursie sau sejur). Blue Air a anunţat o nouă rută, de la Bucureşti spre Palma de Mallorca, primul zbor fiind programat pe 16 iunie.

TAROM vine la TTR cu oferte diverse şi prezintă avantajele produsului Flight-Pass, abonamentul cu zboruri avantajoase pentru orice destinaţie, adresat atât persoanelor fizice, cât şi juridice, pe destinaţii interne, dar şi externe.

De la Târgul de Turism nu lipsesc soluţiile informatice dedicate domeniului. Compania TravelOS prezintă un sistem informatic dedicat agenţiilor de turism ce include modulele Website, Contabilitate, CRM, Maketing&Automatizari, pentru un management eficient al unei agenţii de turism.

Vizitatorii pot achiziţiona, de asemenea, la preţuri speciale, genţi de voiaj, accesorii pentru bagaje, cadouri pentru pasionaţii de travel şi produse electronice de voiaj, dar şi servicii de închiriere de transport rutier, asigurări de călătorie.

Ofertele Eximtur pentru sezonul de vară, aferente destinaţiilor din străinătate, litoral şi pachete charter pentru Grecia, Bulgaria, Turcia, Spania sau Cipru beneficiază de reduceri de până la 30%. De asemenea, compania este prezentă la târg cu programe proprii - croaziere şi pachete pentru destinaţii exotice, pachete charter pentru vacanţe pe litoralul Ciprului, circuite, croaziere în toată lumea, vacanţe în destinaţii exotice şi citybreak-uri, pachete pentru vacanţe la schi şi pachete pentru perioade speciale - 8 Martie, Paşte, 1 Mai, Rusalii şi 1 iunie.

"În acest an special pentru România, compania vine în întâmpinarea clienţilor cu o diversitate de pachete de turism intern atractive, precum oferta de tururi sau excursii cu ghid, asociate pachetelor de cazare din principalele oraşe turistice din România: Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara. În acest sens, la standul companiei, vizitatorii vor găsi noul catalog 'Cazare în oraşe din România', unic în piaţa de profil prin multitudinea ofertelor de produse turistice. Tot în acest an aniversar, împreună cu experţii în vacanţe şi călătorii, clienţii îşi vor putea realiza trasee personalizate care să străbată diferite regiuni istorice sau chiar întreg teritoriul României, cu plecare din orice punct al ţării", a afirmat directorul general al Eximtur, Lucia Morariu, citează Agerpres.