Olguța Vasilescu te învață cum să te angajezi în trei pași

"Ca primar, am constatat că majoritatea celor care se prezentau în audienţă se aflau în căutarea unui loc de muncă. Or, multe dintre aceste persoane nu ştiu cum funcţionează resorturile Statului Român, nu cunosc, spre exemplu, faptul că ar trebui mai întâi să se prezinte la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, să se înscrie în evidenţe, ca şomeri, să fie ajutate în găsirea unui post, eventual să beneficieze de un curs de calificare. Am convingerea că acelaşi lucru li se întâmplă şi primarilor prezenţi astăzi în sală, cărora numeroase persoane din comunitate le cer îndrumarea, în căutarea unor locuri de muncă," a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

În cadrul evenimentului, ministrul Muncii a ţinut să le atragă atenţia primarilor să organizeze întâlniri cu oamenii în cadrul cărora să le dea informaţii privitoare la disponibilitatea locurilor de muncă, precum şi la facilităţile asigurate de către stat, de care vor putea beneficia dacă se angajează.

"Eu sper ca, după aceste întâlniri, 400 – 500 de persoane să îşi poată găsi un serviciu“, a mai afirmat ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu.