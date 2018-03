Studiu: Ce beneficii extrasalariale îşi doresc angajații din România?

În prezent, mai bine de 60.500 de angajaţi din peste 200 de companii din diverse industrii, precum IT, automotive, banking, share-service şi telecom, utilizează această platformă pentru a-şi alege singuri beneficiile extrasalariale. Anul trecut, cele mai accesate beneficii au fost din categoria celor deductibile: tichetele de masă – 52% din bugetele cheltuite în această platformă au fost direcţionate către acest tip de beneficiu. În topul preferinţelor angajaţilor români se mai află şi cadourile (oferite sub formă de carduri cadou la retaileri importanţi, tichete sau vouchere de cumpărături etc.) – aproape 24% din bugetele de beneficii fiind alocate pentru diferite tipuri de cadouri – precum şi decontarea serviciilor de transport în comun sau a carburantului – 10,5% din buget.

Vacanţele în România s-au situat pe locul al 4-lea în topul preferinţelor angajaţilor români, accesarea lor realizându-se prin intermediul voucherelor de vacanţă. Pensiile facultative – pilonul 3, activităţile din zona sport & wellness şi sănătate (categorie ce include abonamente la reţele private de sănătate, asigurări de sănătate, servicii stomatologice) s-au regăsit de asemenea în preferinţele angajaţilor de anul trecut.

„Am observat, în 2017, o apetenţă a angajaţilor pentru cadouri şi gift-carduri, abonamente pentru sport & wellness, cât şi pentru diferite tipuri de servicii medicale, categorii care atrag interesul şi bugetele utilizatorilor platformei BenefitOnline.ro. Ne aşteptăm ca această tendinţă să se accentueze şi mai mult anul acesta”, spune Stelian Bogza, cofondator BenefitOnline.ro.

Cel mai scump beneficiu accesat anul trecut, în această platformă, a fost un pachet de naştere, la un furnizor privat de servicii medicale, în valoare de 4.950 de lei. Cu toate că femeile şi bărbaţii au arătat interes similar pentru mare parte din beneficii, în anumite situaţii, opţiunile angajaţilor s-au diferenţiat în funcţie de sex. Astfel, în 2017, femeile au optat mai mult pentru cadouri şi cursuri profesionale, iar bărbaţii au investit mai mult în vacanţe în România şi pensii private.

Opţiunile angajaţilor au fost diferite şi în funcţie de generaţia din care fac parte. Portofoliul de angajaţi care au folosit platforma BenefitOnline.ro în 2017 a fost împărţit astfel: Baby Boomers (> 48 de ani) - 2,2%, Generaţia X (38 - 48 de ani) - 16,5%, Generaţia Y (18 - 37 de ani) - 81,3%. Astfel, concluzia alegerilor de beneficii pe generaţii a fost că toţi angajaţii, indiferent de vârstă, îşi doresc cadouri, servicii de sănatate sau transport, în egală măsură. Totuşi, angajaţii din generaţia Y (cu vârste cuprinse între 18 – 37 de ani) sunt motivaţi mai mult de cursuri profesionale şi limbi străine şi de vacanţe în România. Angajaţii din generaţia X (cu vârste cuprinse între 38 – 48 de ani) au investit mai mult în pensii private şi vacanţe în România.

Când angajaţii achită cu banii lor beneficiile voluntare care reprezintă diverse oferte şi reduceri negociate direct de BenefitOnline.ro, la diverşi furnizori, abonamentele şi activităţile de sport & wellness domină alegerile, cu 39% din totalul opţiunilor, urmate de produse fashion & beauty (20%), gadget-uri IT şi abonamente telecom (14%), oferte la restaurante & cafenele, activitaţi pentru timp liber şi hobby, servicii medicale şi auto.

Bugetele de beneficii alocate de angajatori