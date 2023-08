Așadar, au fost confirmate șapte cazuri de infecţie cu virusul West Nile de la începutul perioadei de supraveghere a acestei afecţiuni, respectiv 6 iunie, până pe 17 august, potrivit informațiilor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

De asemenea, un caz este probabil. Au fost înregistrate și trei decese în urma infecţiei cu virusul West Nile în judeţele Satu Mare, Ilfov şi Dolj.

Cazurile de infecţie cu virusul West Nile au avut următoarea distribuţie, potrivit informațiilor înregistrate de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). Au fost confirmate câte două în Bucureşti şi judeţele Dolj şi Ilfov şi câte unul în judeţele Satu Mare şi Galaţi.

De asemenea, un caz de infecţie cu virus West Nile a avut dublă expunere – Bucureşti şi judeţul Tulcea. În urma acestor infecții, specialiştii de la INSP au oferit mai multe recomandări pentru populație:

Potrivit explicațiilor oferite anterior de dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, infecția cu virusul West Nile nu este deloc nouă.

„Cei mai mulți pacienți care se infectează cu acest virus sunt fie asimptomatici, fie au forme ușoare de boală. Cazurile de meningită și meningoencefalită sunt rare și apar mai degrabă la persoanele care au boli cronice și au un sistem imunitar deficitar.

Ceea ce pot face eu, la nivel de cetățean, este să încerc să mă feresc folosind sprayuri, soluții, îmbrăcăminte care să acopere o suprafață cât mai mare de corp, să mă feresc de zone unde sunt țânțari, doar că acestea sunt lucruri teoretice. Ar trebui să încerc să iau măsuri în momentul în care am o simptomatologie pe care eventual o leg de înțepăturile de țânțari. Care este semnalul de alarmă?

În momentul în care am o modificare bruscă a stării generale, am vărsături în jet pe care nu le pot controla, cu alterare chiar a stării de conștientă, cu durere importantă de cap, dacă lumina mă supără în mod clar – toate aceste lucruri cu debut brusc pot fi semne care să mă ducă cu gândul la meningită acută și meningoencefalită. Sigur că nu voi ști dacă am West Nile, dar dacă ajung la spital, întotdeauna într-un caz de meningită acută, medicii iau în calcul la diagnosticul diferențial și virusul West Nile”, a explicat dr. Adrian Marinescu.