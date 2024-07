Marcel Ciolacu și Viktor Orban au discutat la București despre o linie feroviară de mare viteză București–Budapesta, cu planuri de studiu pentru acest proiect crucial.

Marcel Ciolacu a menționat că a avut o discuție practică cu Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, în care au abordat subiectele de interes bilateral.

El a subliniat că schimburile comerciale între cele două țări se ridică la aproximativ 13 miliarde de euro și a convenit cu omologul său maghiar că există încă potențial neexploatat în această cooperare.

Marcel Ciolacu a declarat că i-a transmis premierului Orban intenția de a colabora pentru întărirea unei agende bilaterale pozitive, în beneficiul tuturor cetățenilor, indiferent de etnie.

De asemenea, au convenit să inițieze studiile de fezabilitate pentru un proiect major de infrastructură – construirea unei linii feroviare de mare viteză între Budapesta și București, un proiect strategic cu impact asupra rețelelor feroviare din Europa Centrală.

Ciolacu a adăugat că România se bazează pe Ungaria, care deține în prezent Președinția Consiliului UE, pentru a sprijini consolidarea Agendei strategice europene și a mulțumit pentru sprijinul acordat aderării României la spațiul Schengen.

Premierul Ungariei a confirmat că ţara vecină ne va sprijini în demersul de integrare completă în spaţiul Schengen. Un pas care ar putea fi decisiv va fi făcut în această toamnă, spune Orban.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 26, 2024