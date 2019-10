Liviu Dragnea are motive de bucurie. Fostul său șofer dar și gardă de corp, Adrian Mlădinoiu a primit o funcție cheie în partidul Vioricăi Dăncilă. Acesta a fost numit preşedinte executiv al PSD Cluj. Informația a fost furnizată de jurnaliștii de la ziardecluj.ro.

Sursa citată a susținut că, în trecut, Mlădinoiu, a stat mult în umbra lui Dragnea, care l-a pus secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului. La PSD Cluj a fost cooptat de noul preşedinte al organizaţiei, jurnalistul Liviu Alexa, actual preşedinte al organizaţiei PSD Cluj.

„Adrian Mladinoiu este un om pe care ma pot baza oricand sa reprezinte corect Clujul in fata liderilor PSD, sa sprijine Clujul pe partea de organizare, sa puna umarul la recladirea organizatiei alaturi de mine si de Mihai Mocanu, care va fi secretarul executiv, un om cu multa experienta in consultanta politica. Le multumesc ca au acceptat sa vina in echipa mea”, a declarat Liviu Alexa, potrivit ziardecluj.ro.

Despre Adrian Mladinoiu se știe că a absolvit Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu Sibiu și are master în Investigarea Fraudelor la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”. El a fost membru al Grupul Special de Protecție și Intervenție, „Acvila”, unitate de elită a Ministerului de Interne.

