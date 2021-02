Președintele Klaus Iohannis l-a convocat pe premierul Florin Cîțu pentru discuții pe tema Planului Național de Redresare și Reziliență. La discuții mai participă ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, și vicepremierul Dan Barna. Aceasta din urmă a vorbit despre principalele subiecte ce urmează să fie abordate.

„Este o discuție de status legată de rezultatele consultărilor avute până în acest moment la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Practic, se dezvoltă sfera pe care PNRR-ul o acoperă, de la proiecte de investiții și pe zona de proiecte de educație, pe zona sănătate, pe zona de proiecte sociale, circumstanțiem un pic componenta de mediu în toate aceste proiecte care e necesar să existe, pentru că avem acel 37% de proiecte care trebuie să aibă impact şi pe zona verde, pe zona ecologică. E o întâlnire acum, practic, de stadiu de progres, în urma celor două săptămâni în care au fost 20 de consultări cu societatea civilă, ministerele, mediul de afaceri”, a spus Dan Barna.

Ce se întâmplă cu pensiile speciale

Pe de altă parte, vicepremierul a mai declarat că PSD, “din evidentă rea credinţă”, nu a trecut, în legislatura trecută, pe ordinea de zi a Parlamentului, iniţiativa legislativă a USR privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor şi a menţionat că, în prezent, dintre cele trei proiecte pe această temă, discuţiile ar trebui să înceapă de la cel al USR PLUS, în care pot fi preluate “elemente” din propunerea PNL.

“Legat de pensiile speciale ale parlamentarilor, bineînţeles că iniţiativa continuă şi sper ca în cel mai rău caz să o finalizăm săptămâna viitoare, în cel mai bun caz le vom rezolva miercuri şi asta pentru că nu încetăm să descoperim şopârlele şi combinaţiile celor de la PSD.

Trecând peste faptul că am văzut că acum îşi rup cămaşa de pe dânşii (cei de la PSD – n.r.) legat de tema pensiilor speciale, ipocrizie mai mare rar am văzut în politică, dar elementul cu adevărat să-i spun simpatic, ca să nu-i spun mai agresiv, a fost faptul că, deşi iniţiativa USR privind eliminarea pensiilor speciale a fost depusă la Birourile permanente reunite de un an şi jumătate, cei de la PSD au reuşit performanţa ca toată legislatura trecută să nu o treacă pe ordinea de zi, tocmai pentru a se asigura că nu poate ajunge la comisii şi nici introdusă în dezbatere publică”, a spus Barna, la Parlament.

PSD nu a trecut inițiativele pe ordinea de zi din rea credință

El a precizat că iniţiativele legislative ale USR şi PNL nu au fost trecute pe ordinea de zi a legislaturii trecute din “evidentă rea credinţă a PSD”.

“Practic, cele două iniţiative, nici cea a USR, nici cea a PNL din legislatura trecută, nu au fost trecute cu evidentă rea credinţă de PSD pe ordinea de zi, astfel încât azi dimineaţă am depus din nou aceste iniţiative, tocmai pentru a nu mai exista niciun tertip prin care să nu putem soluţiona problema pensiilor speciale ale parlamentarilor, astfel încât în plenul reunit de mâine se va constitui Comisia de statut care va începe să lucreze, să dea raport pe aceste iniţiative legislative. O să vedem dacă tot în plenul de mâine sau în următorul plen reunit vom adopta această necesitate morală pentru România – eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor”, a adăugat Barna.

El a menţionat că trebuie să se înceapă cu eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.

“Este un lucru foarte simplu: trebuie să începem cu pensiile noastre speciale pentru ca toate celelalte categorii să înţeleagă că acest tip de pensii nu este moral în România de astăzi şi toate iniţiativele care vor urma vor avea legitimitate morală. Orice abordare, prin care am păstra pensiile parlamentarilor şi am discuta despre alte categorii, nu ne-ar face deloc credibili şi am părea ipocriţi”, a mai spus Dan Barna.

Pensiile speciale ale parlamentarilor ar putea fi eliminate săptămâna viitoare

Întrebat pe ce proiect ar trebui să meargă dezbaterea, din cele trei depuse pe această temă, Barna a spus că pe cel mai vechi, care este al USR.

“În mod logic, pentru a evita orice competiţie, ar trebui să mergem pe istoricul calendaristic. Cel mai vechi proiect este cel al USR PLUS în momentul de faţă. În Comisia de statut pot fi preluate şi elementele, dacă sunt, de la colegii de la PNL. USR PLUS şi PNL vor aduce pe ordinea de zi un proiect corect, constituţional, care să rezolve această problemă”, a adăugat vicepremierul.

Barna a mai spus că obiectivul este ca proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor să fie adoptat cel târziu săptămâna viitoare.

“Obiectivul la momentul acesta este ca mâine Comisia de statut să finalizeze dezbaterile până la încheierea plenului reunit şi sperăm să avem şi mâine un vot, dar în fiecare zi mai descoperim încă o petardă, o grenadă lăsată de PSD pe parcurs. Dacă se întâmplă mâine sunt foarte fericit. În cel mai rău caz, dacă apare orice, un element imprevizibil, săptămâna viitoare va fi cu siguranţă”, a dat asigurări Barna.

Comisia de statut urmează să întocmească un raport pe trei proiecte care vizează eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, iniţiate de PNL, USR PLUS şi PSD, iar în termen de maxim o săptămână să intre la vot în plenul Parlamentului, a anunţat, marţi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, după şedinţa Birourilor permanente reunite.

Liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor, Alfred Simonis, a declarat că actuala majoritate parlamentară tergiversează eliminarea pensiilor speciale, propunerea social-democraţilor pentru organizarea, marţi, a unei şedinţe comune a Parlamentului pentru acest scop fiind respinsă în Birourile permanente reunite.

Sursă foto: INQUAM Photos, Octav Ganea