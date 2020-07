Explicații și dezvăluiri extrem de importante pentru toți șoferii din România. Multe dintre persoanele care merg cu maşina în service nu ştiu ce drepturi au. Asociația Națională de Protecția Consumatorilor InfoCons arată detaliile la care ar trebui să fie atent orice şofer care îşi duce maşina la reparat.

Vești importante pentru toți șoferii

Clientul trebuie să se asigure mai întâi că service-ul funcţionează legal şi este autorizat RAR. Unitatea este obligată să afişeze preţurile cu TVA la loc vizibil, la recepţie, şi să precizeze modul de calcul utilizat. Consumatorul ar trebui se informeze în prealabil asupra tarifelor practicate şi să solicite un deviz estimativ al intervenţiei, mai recomandă cei de la InfoCons.

„Cand mergi cu masina in service timpul de remediere este raportat la operatiunile efective realizate sau la timpul total cat masina este in service ?

Ora de manopera este raportata la tipul de autoturism sau nu?

Ora de manopera difera daca aceste serviciu este acoperit de firma de asigurare versus daca plateste consumatorul ?

Piesele schimbate in service si lucrarilor efectuate li se ofera garantie egala cu garantia autoturisumului sau a piesei schimbate, respectiv a lucrarilor efectuate ?!

Care este diferenta intre piese conforme versus piese originale ?!

Clauze contractuale abuzive?! Oare de ce doar consumatorul plateste penalitati?!

• asigurati-va ca service-ul functioneaza legal si este autorizat de RAR;

• informati-va in prealabil asupra tarifelor si solicitati un deviz estimativ al interventiei;

• service-urile sunt obligate sa afiseze preturile cu TVA intr-o maniera vizibila si lizibila in zona de receptie a clientelei si sa precizeze modul de calcul utilizat (ora fizica sau baremurile de timp/ ora tehnologica pentru reparatii furnizate de producator);

• solicitati factura care trebuie sa contina: data si locul efectuarii reparatiei, modul de calcul al manoperei: timp fizic sau barem de timp / ora tehnologica, piesele de schimb utilizate (cantitate/pret), alte materiale de intretinere, consumabile utilizate (cantitate/pret), numarul de inmatriculare al autoturismului (eventual kilometrajul);

• solicitati Nota de comanda (reparatie) care trebuie sa cuprinda natura exacta a reparatiilor, costul probabil al acestor interventii si durata imobilizarii autovehiculului;

• Nota de comanda (reparatie) semnata de cele doua parti ajuta la o eventuala contestare a facturii si va constitui dovada in cazul in care sunt lucrari necorespunzatoare sau neefectuate;

• daca autoturismul nu este restituit in termenul stabilit, puteti soma service-ul sa respecte termenul inscris printr-o scrisoare recomandata cu confirmarea primirii.

• pentru piesele de schimb utilizate de service la reparatie, din stocurile proprii, se acorda garantie. Specialistii din service-uri au datoria sa consilieze clientii asupra unor reparatii, ce sunt necesare a fi efectuate, explicand motivele recomandarilor.

• service-ul este depozitarul autoturismului care ii este incredintat. Daca automobilul este furat sau deteriorat in plus fata de receptia efectuata, pe timpul reparatiei, costurile sunt suportate de societate.

• service-ul are obligatia sa va restituie piesele inlocuite, cu exceptia acelora care sunt utilizate la reparatie pe perioada garantiei.

• service-ul este responsabil de accidentele care pot sa survina in interiorul spatiului de lucru, cu conditia ca nicio neglijenta sa nu fie imputata victimei (clientului)”, spun cei de la InfoCons.

Mai mult, șeful Infocons, Sorin Mierlea, vine cu noi precizări. “Drepturile cetateanului in calitatea lui de consumator trebuie sa fie la fel si in Paris, Berlin si in Bucuresti.

Din pacate de cele mai multe ori informarea precara pentru a putea alege informat lipseste puse piese conforme versus piese originale, cost orar pentru manopera dar nu stim cate ore dureaza pentru a se realiza manopera si lista poate continua, cel pagubit fiind cetateanul.

Asa ca este important sa luam atitudine si sa avem o viata mai sigura pe drumuri, dar si o viata mai corecta in calitatea noastra de cetateni si consumatori europeni!”, a mai spus Sorin Mierlea.