Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, susține că România nu mai trebuie să accepte să fie la periferia Europei, ci în centrul ei.

Mircea Geoană, a răbufnit: Este picătura care a făcut să se verse paharul

„Pentru mine, ca om care și-a dedicat viața integrării euroatlantice, această izbucnire de mânie și de frustrare din jurul Schengen nu este decât picătura care a făcut să se verse un pahar umplut mai demult. N-am negociat niciodată să fim, după 11 ani, după momentul în care trebuia să intrăm automat în Schengen, încă la ușile acestei zone. Tot în 2004, am aplicat pentru aderarea la OCDE, încă nu s-a întâmplat. Am vorbit de aderarea la zona euro, nu avem un plan serios.

Puterea și opoziția trebuie să lucreze pe marile proiecte naționale mână în mână. Să terminăm cu mersul, cu pârâtul la Înalta Poartă pentru că ne face rău, nu ne face cinste. Trebuie să încercăm să ne reîncărcăm cu ambiția unei țări care nu mai trebuie să accepte să fie la periferia Europei, ci în centrul ei. Pentru asta e nevoie și de leadership, e nevoie și de fiecare dintre noi. „, a spus secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un mesaj video, postat vineri, pe Facebook.

Klaus Iohannis, optimist privind aderarea Românei la Schengen

Joi, după Consiliul European, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, în condițiile în care anul viitor, președinția va fi preluată de către Suedia.

Președintele a dezvăluit că în urma discuției pe care a avut-o cu premierul suedez, este sigur că România și Bulgaria se vor afla pe agenda JAI atunci când Suedia va prelua președinția Consiliului European.

„Am avut o discuție cu premierul suedez, i-am prezentat problema. Nu și-a luat un angajament ferm, dar eu sunt convins că în momentul în care cele două chestiuni, cu Austria și Olanda, primesc o clarificare, va fi pe agenda JAI. Nu are nimeni interesul ca această problemă să se transforme în ceva negativ. UE nu are nevoie însă de un eșec, ci de reușite. Nu am discutat despre un calendar concret. Este nevoie de multe discuții care se vor purta(…)

Votul Austriei și Olandei sunt probleme care trebuiesc rezolvate. Dar am tras concluzia că de data aceasta pregătirea o să fie mai profundă și mai bună. Eu le-am spus că noi, românii, vrem o soluție în 2023”, a spus acesta.