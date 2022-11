Mai precis, rechizitoriul transmis instanței de judecată arată că în sarcina lui Liviu Dragnea a fost reținută săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false.

„În sarcina inculpatului Liviu Nicolae Dragnea s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev și ped de art 367 alin. (1) și (2) din C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen., abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., participație improprie în forma instigării la săvârșirea fără vinovăție a infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, faptă prev și ped de art 52 alin. (3) C. pen. rap la 47 C. pen. rap la art 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen. și abuz în serviciu, faptă prev și ped de art 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și art. 309 C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art. 77 lit a) din C. pen. și ale art. 5 alin. (1) C. pen., toate cu aplicarea dispozițiilor art 38 alin. (1) C. pen. cu aplicarea dispozițiilor art 5 alin. (1) C. pen.”, este scris rechizitoriul transmis instanței de judecată.

Constituirea unui grup infracțional organizat

Legat de constituirea unui grup infracțional organizat, rechizitoriul arată că Liviu Dragnea a inițiat din poziția de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere.

Era vorba despre un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat. Potrivit rechizitoriului, al doilea palier a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene.

„În cursul anului 2001, după obținerea funcției de președinte al consiliului județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea a inițiat în calitate de lider constituirea unui grup infracțional organizat, structurat pe două paliere, respectiv un palier format din funcționari publici și un palier format din persoane din zona mediului de afaceri privat, structură care a funcționat până în noiembrie 2017 cu scopul obținerii, în mod fraudulos, a fondurilor publice, naționale și din bugetul Uniunii Europene prin comiterea unor infracțiuni care se circumscriu elementelor de tipicitate ale infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații dacă sunt săvârșite în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Principiul de funcționare al grupului presupunea că Liviu Nicolae Dragnea controlează și decide pe ambele paliere, funcționarii publici acționând în interesul mediului privat, în detrimentul interesului public”, este scris în rechizitoriu.