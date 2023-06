Jucătorul de fotbal de la AS Monaco, Breel Embolo, unul dintre marile vedete ale naționalei elvețiene, a fost condamnat astăzi de un tribunal din Basel la o amendă de 135.000 de franci elvețieni (137.000 de euro) pentru infracțiunea de amenințări făcute în timpul unei bătăi în 2018.

Pedeapsa jucătorului a fost suspendată

Pedeapsa este suspendată, astfel că Embolo o va plăti doar dacă va recidiva, deși judecătorii au decis ca el să plătească cheltuielile de judecată și să restituie banii victimelor.

Breel Embolo care a pledat nevinovat, a fost acuzat că a amenințat cu lovirea unei persoane cu care a avut o ceartă violentă, o infracțiune pentru care legea elvețiană poate atrage amenzi sau până la trei ani de închisoare.

O cerere de daune morale depusă de apărarea fotbalistului pentru „condamnarea mediatică prealabilă” a fost respinsă. Breel Embolo nu a fost prezent în instanță la citirea hotărârii.

Președintele instanței a recunoscut că procedura împotriva lui Breel Embolo a durat doi ani în plus. Prin urmare, numărul de zile-amendă a fost redus. Sancțiunea financiară zilnică a fost stabilită la 3.000 de franci pe baza venitului anual al sportivului aflat sub contract cu AS Monaco. Suma totală a sancțiunii financiare suspendate este de 135.000 de franci.

Ce s-a întâmplat?

Evenimentele au avut loc în dimineața zilei de 27 mai 2018 în Basel. Atunci, jucătorul de fotbal se afla, de asemenea, într-o perioadă de probă, deoarece cu un an înainte a fost amendat pentru încălcarea regulilor de circulație prin conducere fără permis.

Fotbalistul se afla cu doi prieteni în momentul disputei, iar unul dintre ei, acuzat de agresiune, a fost condamnat la zece luni de închisoare și la o amendă de 1.000 de franci (1.017 euro), pedeapsă care a fost suspendată și în cazul său.

Jucătorul Breel Embolo are 26 de ani și este de origine cameruneză. Cariera sa a început la FC Basel după șase sezoane în Bundesliga la Schalke 04 şi Borussia Moenchengladbach, iar din vara trecută joacă la AS Monaco.

Embolo nu a făcut parte din lotul naţionalei Elveţiei pentru meciul de luni cu România (2-2, la Lucerna), din preliminariile EURO 2024, fiind accidentat.

La ultima Cupă Mondială din Qatar, el a devenit primul jucător din istoria turneului care a marcat un gol împotriva țării sale natale, dar a ales să nu sărbătorească acest lucru.