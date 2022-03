Președintele american Joe Biden a postat duminică pe Twitter un mesaj în care-l ridiculizează pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. În postarea sa, Biden susține că Putin nu s-a așteptat ca NATO și aliații să fie atât de uniți. Declarația sa vine în contextul în care SUA, UE, Marea Britanie și Canada au condamnat ferm invazia rusă din Ucraina și au impus sancțiuni împotriva Moscovei.

„Putin a contat pe un NATO divizat, un Vest divizat și o Americă dezbinată. Dar nu i-a ieșit nici una din ele”, a scris Joe Biden pe Twitter, duminică.

Putin was counting on a divided NATO, a divided West and quite frankly, a divided America.

But he got none of that.

— Joe Biden (@JoeBiden) March 12, 2022