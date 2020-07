Marian Ivan a anunțat prin postarea sa de pe Facebook că s-a decis să candideze pentru un nou mandat din partea PNL, acesta fiind ales în 2016 pe listele PSD. Edilul spune în postare că a considerat această schimbare ca fiind utilă pentru cetățenii orașului și PNL reprezintă „o opțiune mult mai bună pentru Pantelimon”.

Amintim că, din 2004, când a fost ales consilier local, până în prezent, Marian Ivan a pendulat între mai multe partide. Mass-media locala subliniază că acesta a câștigat pentru prima dată alegerile pentru primărie, în 2008, pe listele PDL, în 2012 s-a mutat la PNL, iar în 2016 a fost ales pe listele PSD.

„Dragi concetăţeni, aşa cum mă cunoaşteţi ca primar, ştiţi că singurul lucru care mă ghidează în activitatea şi în opţiunile mele este dezvoltarea oraşului nostru, iar pentru acest lucru voi face tot ceea ce cred că este necesar, orice schimbare pe care o voi considera utilă pentru binele tuturor locuitorilor oraşului nostru. Viaţa, uneori înseamnă schimbare pentru a putea merge înainte, pentru a putea progresa. Acum este timpul schimbării pentru că există o opţiune mult mai bună pentru Pantelimon.

M-am gândit mult în ultimele luni la drumul pe care îl voi avea de urmat, pentru a putea duce proiectele la capăt pentru Pantelimon, pentru a putea să îmi aduc la îndeplinire obiectivele ca primar, pentru a putea accesa finanţările indispensabile dezvoltării oraşului şi am hotărât să fac o schimbare.

Am luat decizia să mă alătur echipei PNL, singura care, în acest moment, îmi poate oferi stabilitatea, forţa şi siguranţa că fiecare proiect pe care l-am început va fi terminat. Probabil, unii dintre dumneavoastră veţi judeca această decizie, însă am rugămintea să încercaţi să nu judecaţi deciziile omului Marian Ivan, ci pe ale primarului Marian Ivan. Privind din aceasta perspectivă, am convingerea că veţi înţelege mai bine de ce, uneori, pentru a progresa este nevoie să schimbi drumul pe care mergi.

În încheiere, vă cer tuturor celor care aveţi încredere în mine să îmi fiţi alături în noul meu proiect politic, să daţi încrederea voastră noii mele echipe PNL şi să mergem mai departe cu forţe proaspete, pentru ceea ce ne dorim cu toţii: să facem din Pantelimon, casa pe care ne-o dorim cu toţii. Dumnezeu să ne ajute!”, a scris Marian Ivan pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: INQUAM/Alexandru Busca.