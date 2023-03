Toshiba va fi cumpărată pentru 15 miliarde de dolari americani

Consiliul de Administraţie al Toshiba a acceptat joi, 23 martie 2023, o ofertă de 15 miliarde de dolari americani din partea unui consorţiu condus de un fond japonez de capital privat.

Toshiba va fi achiziţionată de Japan Industrial Partners, un fond care conduce un consorţiu de 20 de companii, inclusiv grupul de servicii financiare Orix, Chubu Electric Power şi producătorul de cipuri Rohm. Dacă acesta acord va avea sprijinul acţionarilor Toshiba, va determina delistarea sa, soartă pe care compania respectivă a evitat-o din anul 2017, când eşecul afacerilor sale din Statele Unite ale Americii au dus-o în pragul falimentului, relatează ziarul britanic Financial Times.

Despre Toshiba

Istoria timpurie a Toshiba are două aspecte: unul este Tanaka Seizo-sho (Tanaka Engineering Works), înființată în 1882 și bazată pe o fabrică începută de Hisashige Tanaka (1799-1881) în 1875. Tanaka a fost cunoscut încă din tinerețe pentru creații care includeau păpuși mecanice și un ceas perpetuu. În cele din urmă, sub numele de Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works), compania sa a devenit unul dintre cei mai mari producători de aparate electrice grele din Japonia.

Celălalt aspect este Hakunetsu-sha & Co., Ltd., înființat ca primul producător japonez de lămpi cu incandescență. Prin diversificarea ulterioară, compania a evoluat ca producător de produse de consum. În 1899, aceasta a devenit Tokyo Denki (Tokyo Electric Co.). În 1939, aceste două companii, lideri în domeniile lor respective, au fuzionat pentru a forma un producător integrat de echipamente electrice, Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). În scurt timp, compania a devenit cunoscută sub numele de „Toshiba”, care a devenit numele său oficial în 1978, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al companiei respective.

Despre Japan Industrial Partners

Japan Industrial Partners se ocupă cu gestionarea și operarea fondurilor în scopuri de restructurare a afacerilor și operațiuni aferente, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al companiei respective.

Japan Sangyo Daiichi Investment Business Limited Liability Partnership a fost înființat pe data de 10 decembrie 2002, iar Japan Sangyo No.2 Investment Business Limited Liability Partnership a fost înființat pe data de 28 februarie 2005.

Japan Industrial Partners are un parteneriat cu răspundere limitată pentru afaceri de investiții nr. 3 din industria din Japonia (înființat pe data de 31 iulie 2008), parteneriat cu răspundere limitată pentru afaceri de investiții nr. 4 din industria din Japonia (înființat pe data de 29 martie 2013) și un parteneriat cu răspundere limitată pentru afaceri de investiții nr. 5 din industria din Japonia (înființat pe data de 30 martie 2018).