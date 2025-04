Medicii avertizează că „fiola nu poate fi păcălită”, iar autoritățile pregătesc noi reguli pentru șoferi

Autoritățile și medicii trag un nou semnal de alarmă privind pericolele consumului de alcool la volan. În ciuda numeroaselor mituri propagate în spațiul public, realitatea medicală este categorică: nici guma de mestecat, nici scorțișoara sau pătrunjelul nu pot anula efectele alcoolului asupra organismului și nici nu pot influența rezultatele testelor cu fiola (etilotest).

Mai mult, fenomenul șoferilor băuți rămâne una dintre cauzele principale ale accidentelor rutiere grave în România.

„Atenție șoferi, nu e de glumit. Metodele de a păcăli fiola sunt doar simple mituri! Nu încercați să faceți asta. Nu veți păcăli fiola nici măcar de sărbătorile pascale. Nu conduceți dacă ați băut”, avertizează dr. Tudor Ciuhodaru, medic ATI, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, timpul necesar pentru eliminarea completă a alcoolului din sânge depinde de mai mulți factori, însă în medie, o alcoolemie de 100 mg/dl (echivalentul a 1 g‰) necesită între 6 și 7 ore pentru metabolizare, cu condiția opririi totale a consumului. În realitate, chiar și câteva pahare pot amplifica de până la zece ori riscul unui accident rutier.

„Metodele de a păcăli fiola sunt doar simple mituri. Încercările pentru a păcăli fiola prin: spălat pe dinți, utilizarea gumei de mestecat, scorțisoara ținută pe cerul gurii, mestecatul de pătrunjel, afirmarea ingestiei de acid acetic sub forma de oțet (castraveți murați, salată etc) sau a ingestiei de medicamente sub formă de soluție alcoolică sau a bomboanelor ce conțin alcool, încercarea de a sufla pe lângă fiolă nu au avut niciodată rezultat”, a mai spus dr. Ciuhodaru.

Pe lângă efectul neînsemnat al acestor metode populare, medicul atrage atenția asupra impactului real al alcoolului asupra capacităților cognitive și motrice.

Autoritățile lucrează la o reformă legislativă care vizează actualizarea Codului Rutier

În paralel cu campaniile de conștientizare și controalele din trafic, autoritățile lucrează la o reformă legislativă care vizează actualizarea Codului Rutier. Un proiect de lege aprobat recent de Comisia pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților propune modificări semnificative privind valabilitatea permiselor de conducere, în special pentru categoriile de vârstă mai înaintate.

Conform noilor reglementări, șoferii care au depășit vârsta de 70 de ani vor fi obligați să își reînnoiască permisul de conducere la fiecare cinci ani. Pentru cei trecuți de 80 de ani, legislația va impune o examinare medicală la fiecare doi ani pentru a putea continua să conducă autovehicule.

În plus, proiectul introduce o prevedere care permite obținerea permisului de conducere pentru categoriile B și BE la vârsta de 17 ani, cu condiția ca minorul să fie însoțit în trafic de un adult cu minimum 10 ani de experiență la volan. Măsura are ca scop atât instruirea tinerilor într-un cadru controlat, cât și o responsabilizare graduală a acestora.