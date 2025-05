„Au trecut douăzeci de ani de la înființarea agenției și îmi place să cred că suntem abia la început, iar ceea ce este mai bun abia urmează să se întâmple. Vom continua să fim același partener devotat muncii pentru Clienții noștri, pentru cei care aleg să ne încredințeze destinul brandurilor lor.

Le mulțumim tuturor Clienților care ne oferă încredere, ne hrănesc inspirația și ne împrumută din energia lor constructivă.”, a declarat Zoltan Szigeti, Președinte The Group/Omnicom Media Group Romania.

Aniversarea celor 20 de ani de la fondarea agenției a fost marcată prin lansarea unei campanii care celebrează valorile industriei și farmecul publicității.

“Este un bun prilej de a reaminti că profesia noastră inspiră și în egală măsură se inspiră din ADN-ul brandurilor.

Ideile circulă și se dezvoltă fără formulă prestabilită, între comunicatori implicați și un public viu și receptiv. La final se conturează legătura afectivă între consumatori și produsele lor preferate– aceasta este în fapt definiția Brandului.”, a precizat Mihaela Nicola, CEO The Group.

Agenția The Group este lider al industriei de marketing-publicitate în România, are în portofoliu peste 300 de branduri, o echipă de peste 350 de profesioniști și include companii specializate în toate disciplinele comunicării, printre care DDB, Digital Data Capital, House of Media, Media Investment, OMD, Phd Media, Porter Novelli Public Relations, Tribal Worldwide.