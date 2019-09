Claudiu Melencu, tatăl Luizei, a vorbit la România TV, la emisiunea Punctul Culminant, realizată de Victor Ciutacu, despre informația vehiculată de anchetatori în spaţiul public privind analizele ADN, cum că acesta nu ar fi tatăl biologic al Luizei. Bărbatul nu crede că altcineva ar fi tatăl Luizei.

„Eu am luat fata de la spital, a crescut în casă la mine, fata aia este fata mea. Să nu mai spună lumea că nu e fata mea. Acum mai bine de o lună m-a sunat cineva de la Inspectoratul General al Poliţiei. Mi-au zis dacă pot să mă întâlnesc cu ei. Au venit m-au luat cu maşina şi m-au dus de mi-au luat probe biologice”, a explicat tatăl Luizei, însă a doua oară nu l-a mai contactat nimeni, deşi mamei Luizei i se solicită încă un set de probe pentru stabilirea ADN-ului Luizei. Asta în condiţiile în care neconcordanţele după analizele preliminare îl privesc pe tatăl Luizei şi nu pe mamă. A-nceput iar o nebuneală! Aceşti procurori să-şi vadă de treaba lor, să ne lase în pace! Fetele sunt duse peste hotare, să nu mai vorbească de omucideri!”, a spu Claudiu Melencu.”, a spus tatăl Luizei la România TV.

Surpriză de proporții în cazul Caracal, ancheta specialiștilor a luat o întorsătură cu totul neașteptată. După efectuarea testelor ADN ale părinților Luizei Melencu, una din victimele lui Gheorghe Dincă, pentru a fi comparate cu probele descoperite în pădurea de lângă Caracal, anchetatorii au descoperit că tatăl fetei nu este tatăl ei biologic.

Deși conform unor informații pe surse rezultatul a fost comunicat mamei Luizei, căreia i se cere o nouă probă, Monica Melencu neagă totul, arată România TV și Antena 3.

”Asta sună a șantaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el și am doi copii. Dacă eu știu că e tatăl biologic al copilului, asta sună a șantaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac”, a declarat mama Luizei Melencu la România TV.

Te-ar putea interesa și: