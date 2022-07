„Sunt doctor în parteneriate strategice. Istoria României este plină de parteneriate strategice. Primul a fost cu romanii. Adică facem o combinație cu o putere mare. Apoi am fost cu turcii, parteneriat strategic… Apoi am fost cu rușii, în perioada Kisellef, apoi cu sovieticii, cu nemții în perioada lui Antonescu, am fost cu francezii… Marea problemă care se pune, se numește relație asimetrică. O mare putere are relații cu o putere mică sau mijlocie. Sigur că marea putere are mereu tendința să te călărească.”, a argumentat jurnalistul.

„Mâine-poimâine ne ia Suceava!”

Una din marile supărări ale României, pe care societatea civilă și partenerul nostru strategic se fac că nu o văd de ani de zile este disputa cu Ucraina pe tema canalului Bâstroe, a cărui construcție și exploatare pun în pericol ecosistemul Deltei Dunării.

„Canalul ăla este o crimă. El a fost construit împotriva României. Gurile Dunării, care sunt fundamentale, ăsta a fost norocul nostru că Dunărea se varsă în mare la noi prin trei brațe. Două sunt ale noastre, pe teritoriul nostru, unul îl împărțim cu ucrainenii și potrivit tratatelor nu pot circula decât cu aprobare. Ei au făcut un nou canal care este un nou canal al lor. Pe drept cuvânt au protestat toate asociațiile de mediu, pentru că e deltă. La ora actuală se pune problema să nu mergi nici cu barca cu motor. Și pe de altă parte, e o gravă încălcare. Mâine-poimâne ne ia Suceava…”, este de părere Ion Cristoiu.

