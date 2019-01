Surpriză la Kanal D! Ce mare vedetă a semnat cu postul TV și în ce proiect se va implica

Anda Adam este una dintre cele mai titrate artiste din Romania, lansand de-a lungul anilor hituri celebre care ocupa primele locuri in topurile muzicale. Cu un stil vestimentar inconfundabil, extravagant, care nu poate trece neobservat, Anda Adam este una dintre cele mai bune voci feminine din tara. De saptamana viitoare, in cele patru zile in care se va afla la masa juratilor de la “Bravo, ai stil!”, fanii emisiunii o pot urmari pe frumoasa vedeta si in aceasta postura, aceea de a comenta si juriza vestimentatiile concurentelor care aspira la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania.

“Imi place foarte tare aceasta postura, am niste colegi foarte faini. As vrea sa fiu mai des jurat la ; imi pot exprima parerea, mai ales in ceea ce priveste momentele artistice ale fetelor din Gala emisiunii”, spune Anda Adam despre cea mai noua experienta a ei, cea in calitatea de jurat al emisiunii. ,>

Nu ratati “Bravo, ai stil!”, cea mai fascinanta competitie stilistica din Romania, difuzata de miercuri pana sambata, de la ora 23:00, la Kanal D!