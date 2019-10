Logodnicul Mihaelei Rădulescu a surprins frumos pe toată lumea. în această dimineață, cu un mesaj pe contul său de Instagram. Felix i-a mulțumit vedetei pentru momentele frumoase petrecute împreună cu ocazia împlinirii a cinci ani de relație.

“Happy 5th anniversary my love. Thank you for all these outstanding moments together. I love you #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg #anniversary (n.r.: Aniversarea cu numărul 5 să fie una fericită, iubirea mea. Îți mulțumesc pentru toate momentele remarcabile petrecute împreună. Te iubesc #felixbaumgartner #mihaelaradulescuschwartzenberg #aniversare)”, a postat acesta pe Instagram.

În urma mesajului, Mihaela Rădulescu a urcat fotografia la story.

Felix și Mihaela sunt împreună de cinci ani. Relația lor a început după ce vedeta i-a luat un interviu pilotului.

