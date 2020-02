Oamenii care aleg să mănânce sănătos, se orientează de obicei după produsele ecologice, sau cel mai puțin procesate. Însă, specialiștii în nutriție avertizează în privința produselor ecologice, denumite și Bio. Potrivit acestora, produsele care sunt Bio, ar putea să aibe la fel de multe E-uri și conservanți ca și produsele normale. Diferența o face prețul, care ajunge să fie și de trei ori mai mare decât cel al unui produs convențional.

Așadar și produsele Bio pot conține substanțe care nu sunt tocmai naturale. Cei care citesc cu atenție eticheta vor observa că în piaţă găsim crenvuşti bio cu patru E-uri, sticksuri ecologice cu soda caustică sau vafe bio făcute cu margarină.

„În aceşti crenvurşti bio am găsit patru aditivi alimentari. Aditivii alimentar nu provin din agricultura ecologică. Sunt substanţe chimice. În aceste sticksuri, am găsit sodă caustică, iar aceasta nu provine din agricultura ecologică. În vafe, am găsit acid citric”, a atras atenţia Costel Stanciu, preşedintele asociaţiei Pro Consumatori.

Verificarea etichetelor este primordială

De asemenea, nutriționiștii recomandă ca de fiecare dată când alegem un produs, fie el Bio sau convențional, să citim cu atenția eticheta, și să alegem acele alimente care conțin cei mai puțini aditivi.

„Cuvântul ecologic sau bio duce cu gândul la sănătos. Din păcate, nu întotdeauna se întâmplă acest lucru. Întotdeauna trebuie să citim eticheta produsului şi să nu consumăm niciodată pe termen lung un produs pe a cărui etichetă găsim mai mult de trei E-uri. Consumând în exces astfel de produse, afectăm în primul rând sistemul digestiv, în al doilea rând sistemul imunitar”, spune Florin Bălănică, medic nutriţionist.

Pe de altă parte, reprezentanții asociației Romalimenta au declarat că peste 80% din produsele ecologice de pe piață, provin din import.

De precizat este că, în 2018, doar 2,4% din suprafaţa agricolă a Românei era acoperită de culturi ecologice, o cifră care plaseaza ţară noastră pe penultimul loc în UE la acest capitol, potrivit Eurostat.

