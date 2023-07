Sorinel Copilul de Aur este din nou în centrul atenției. Manelistul trece printr-o perioadă dificilă după ce s-a ales cu dosar penal pentru că s-a urcat la volan sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Sorinel Copilul de Aur, care luna trecută a luat bătaie la un eveniment unde era prezent pentru a întreține atmosfera cu melodiile sale, a fost prins drogat la volan, având asupra sa droguri de mare risc, iar autoritățile au decis să îl trimită în judecată și să fie cercetat în libertate.

Contestația i-a fost respinsă

Acesta a contestat măsura, dar procurorii i-au respins cererea, a scris „Click!”. „Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 al. 1 şi al. 2 C. Pr. Pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepțiile formulate de către inculpatul Alecu Cristian Sorin.

În temeiul art. 346 al. 2 C. Pr. Pen., constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. **** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului ALECU CRISTIAN SORIN, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe prev. de disp. art. 336 al. 2 C. Pen. şi deţinere, fără drept, de droguri de mare risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C. Pen.

Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr. **** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.

Dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpatul Alecu Cristian Sorin”, se arată în hotărârea judecătorească.

Nu i-a mers nici a doua oară

Chiar dacă șansele de reușită erau mici, manelistul nu s-a lăsat descurajat și și-a încercat norocul și a doua oară.

„Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Alecu Cristian Sorin împotriva încheierii din 23.03.2023 pronunţată de judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în dosarul nr. ****.

În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă contestatorul-inculpat să plătească suma de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”.

Sorinel Copilul de Aur a fost trimis deja în judecată, iar primele două termene au fost amânate, dar, în septembrie, când vacanța judecătorească se va termina, manelistul este așteptat din nou în instanţă.