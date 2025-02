Legislația privind valabilitatea permiselor auto se va modifica. Sunt vizați în special șoferii vârstnici. Aceste schimbări au loc ca urmare a creșterii numărului de accidente rutiere grave în rândul persoanelor în vârstă și au ca obiectiv sporirea siguranței rutiere.

Statisticile indică faptul că, în 2021, pe drumurile din România au avut loc 26.806 accidente rutiere, dintre care 4.915 au fost accidente grave. Din acest total, 505 accidente grave (10,27%) au fost cauzate de șoferi cu vârsta peste 60 de ani, iar 292 accidente grave (5,94%) au fost produse de șoferi cu vârsta peste 67 de ani.

Conform Buletinului Siguranței Rutiere 2021 al Inspectoratului General al Poliției Române, România avea 819.031 conducători auto cu vârsta de peste 71 de ani, ceea ce reprezintă un segment semnificativ al populației active din trafic.

Pentru a reduce riscurile rutiere, s-a propus reducerea perioadei de valabilitate a permiselor auto pentru persoanele în vârstă.

În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată pentru a respecta Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European, durata de valabilitate a permiselor auto se schimbă astfel:

Aceste măsuri sunt menite să asigure verificări medicale mai frecvente pentru șoferii vârstnici și să prevină accidentele cauzate de probleme de sănătate care pot apărea odată cu înaintarea în vârstă.

„Creșterea siguranței rutiere prin scăderea valabilității administrative a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl și BE, deținute de persoane cu vârsta de 70 de ani și peste această vârstă de la 10 ani și la 5 ani. Creșterea siguranței rutiere prin scăderea valabilității administrative a permiselor de conducere deținute de persoane cu vârsta de 80 de ani și peste această vârstă de la 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, Al, A2, A, B, Bl și BE la 2 ani și pentru permisele de conducere ia celelalte categorii de vehicule de ia 5 ani la 2 ani”, se arată în propunerea legislativă.