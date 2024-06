Simona Halep s-a întâlnit cu antrenorul de origine australiană Darren Cahill. Cei doi au împărțit un moment fericit la restaurant, la câteva zile după ce Jannik Sinner, elevul australianului, s-a asigurat că devine în premieră lider mondial în clasamentul ATP.

Amintim că Darren Cahill este antrenorul alături de care a ajuns locul 1 în lume și a câștigat un titlu de Grand Slam.

Sportiva a transmis și un mesaj pe propria pagină de X. Ea a scris că este fericită să petreacă ceva timp alături de „acest super-om”.

Totodată, Halep a subliniat că Darren Cahill este „un antrenor grozav, dar un prieten şi mai bun”.

Postarea sportivei a strâns imediat zeci de mii de vizualizări și aprecieri.

În momentul de față, Darren Cahill îl antrenează pe Jannik Sinner. Jucătorul a ajuns în premieră lider mondial în clasamentul ATP în ziua de luni, 10 iunie.

Astfel, l-a detronat pe Novak Djokovic după parcursul foarte bun de la Roland Garros, acolo unde a ajuns până în semifinală.

Happy to catch some time with this super human. A great coach but an even better friend @darren_cahill 😀 pic.twitter.com/fWK1acOuXq

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 10, 2024