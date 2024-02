Simona Halep a dezvăluit recent un moment incredibil din viața sa: atunci când a fost abandonată de una dintre cele mai importante figuri din cariera sa. Antrenorul de tenis Darren Cahill este singurul bărbat care a părăsit vreodată.

A luat această decizie din cauza comportamentului ei din timpul unui turneu de tenis.

I-a impus o condiție strictă Simonei Halep pentru a reveni în staff-ul ei. Ea și-a dorit enorm ca el să nu o părăsească definitiv, astfel că a îndeplinit rapid cerințele sale.

A apelat la ajutorul unui psiholog! Astfel, ea a reușit să-și controleze accesul de furie și să recapete încrederea lui Darren Cahill.

Ea a trăit cele mai frumoase momente ale carierei sale alături de el. Totuși, în cadrul unui meci de tenis din anul 2017, ea a avut un comportament neadecvat pe terenul de tenis, a fost extrem de critică cu ea însăși. A doua zi a contactat un psiholog pentru a-și controla emoțiile.

În doar două luni, a reușit să facă progrese semnificative. Astfel că, Darren Cahill a decis să revină în echipa ei. Șocul de a rămâne fără un antrenor în care avea încredere a fost esențial pentru a face un pas important în cariera ei.

„S-a întâmplat în anul 2017, atunci când lucram cu Darren Cahill, un antrenor și un om grozav în același timp. Vreau să vorbesc despre acest moment care a fost crucial pentru mine. M-am comportat foarte urât la un turneu și până atunci nu acceptam că am nevoie de o persoană care să mă ajute să îmi țin în frâu aceste emoții.

La acel meci de la Miami am făcut lucruri urâte pe teren. Am fost foarte negativă cu mine însămi. Așa că el m-a părăsit, ca antrenor, și mi-a spus că dacă nu primesc ajutor de la această persoană, nu mă va mai antrena. Pentru mine a fost uriaș în acel moment și încă este, chiar dacă nu mai lucrăm împreună!

A doua zi am sunat acea persoană și am început să lucrez cu ea. În două luni, a fost un record, am reușit să mă schimb, iar Darren a decis să se întoarcă. Acel șoc de a sta fără Darren, antrenorul în care aveam încredere, m-a ajutat să fac cel mai important pas în carieră”, a dezvăluit ea într-un interviu acordat pentru TopCourt.