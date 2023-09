În primul rând, Simona Halep a vorbit despre prăbușirea în ierarhia Women’s Tennis Association (WTA). Potrivit sportivei, căderea a fost o lovitură grea, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional.

„Contează mental și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament e o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. Va fi ceva nou, ceva dureros”, a spus Simona Halep, conform Eurosport.