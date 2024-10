Camelia Luciana Taină a declarat, în cadrul celei de-a treia ediții a conferinței News.ro – IMM-urile, oxigen pentru România, că programul Start Up Nation reprezintă un succes al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

”Suntem la patra ediţie anul ăsta. Am lansat cel dintâi modul, avem disponibile 440 de milioane de euro bani europeni. Sursa de finanţare este Fondul Social European Plus din programul Educaţie şi Ocupare”, a spus aceasta.

Ea a menționat că 92% dintre companiile înființate în cadrul primei ediții a programului Start Up Nation sunt în prezent active.

În cadrul aceleiași conferințe, Dumitru Nancu, Directorul General al FNGCIMM, a declarat că programul IMM Invest a reunit întregul sistem financiar bancar din România, implicând 21 de instituții financiare care s-au alăturat Fondului de Garantare și, în special, mediului de afaceri.

El a subliniat că, în ultimii patru ani, statul român a oferit garanții în valoare de 48 de miliarde de lei prin intermediul IMM Invest, iar instituțiile financiare bancare au injectat 60 de miliarde de lei în economie.

Acesta a precizat că în anul 2020, când a preluat conducerea Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri, acesta dispunea doar de un singur program, și anume Prima Casă.

El a subliniat că programul IMM Invest a reușit să mobilizeze întreg sistemul bancar din România.

Luăm anul 2020, un an pe care îl dau exemplu pentru tot ceea ce înseamnă economia mondială. Am avut patru luni în care totul a fost închis. România a fost primul stat care a aprobat la Comisia Europeană cadrul Covid pentru ajutorarea IMM-urilor în pandemie”, a spus Nancu.

”Orice instrument de finanţare trebuie să aibă în spate un pact fiscal. S-a schimbat paradigma la nivelul Comisiei Europene, nu mai există acele granturi directe 100%, sunt instrumente financiare în care pe lângă un grant de maxim 49% trebuie să atragi bani privaţi. Ce am făcut noi prin IMM-Invest? Am atras tot sistemul financiar bancar din România, vorbim de 21 de instituţii financiare care au venit alături de Fondul de Garantare, dar mai ales de mediul de afaceri.

El a menționat că, în decursul ultimilor patru ani, instituțiile bancare au injectat în economie suma de 60 de miliarde de lei.

”Prin IMM Invest din 2020 până în 2024, 30 iunie, statul român, prin Fondul Naţional de Garantare, a garantat cu 48 de miliarde de lei, iar instituţiile financiare bancare au infuzat în economie 60 de miliarde de lei. Vorbim de 12 miliarde de euro bani privaţi.

Şi aici am putut vedea sustenabilitatea acestui instrument financiar pentru că pe lângă Fondul Naţional de Garantare, pe lângă stat, a venit sistemul privat de bancă. Bancă a făcut o bancabilizare a IMM-urilor. În 2019, an de creştere economică unul din şapte IMM-uri se ducea la bancă şi doar una primea credit. Am închis IMM Invest cu una din două”, a mai afirmat Dumitru Nancu.