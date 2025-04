În joia din Săptămâna Patimilor se citesc în biserici cele 12 Evanghelii, iar după citirea celei de-a cincea Evanghelii are loc un moment central al slujbei: Sfânta Cruce este adusă din Sfântul Altar și așezată în mijlocul naosului.

Joia din Săptămâna Patimilor are o încărcătură spirituală deosebită

Această rânduială simbolizează punerea în lumină a Patimilor lui Hristos și rămâne vizibilă credincioșilor până vineri, când Crucea este readusă în Altar, explică publicația Creștin Ortodox.

Un alt element esențial al acestei zile este săvârșirea procesiunii cu Sfânta Cruce în Ierusalim. Aceasta are loc începând cu ora 16:00, pe traseul tradițional care pornește din Pretoriu și se încheie la Sfântul Mormânt.

Procesiunea urmărește drumul pe care Mântuitorul a purtat Crucea către Golgota, fiind un act profund de rememorare a suferinței și sacrificiului Său.

Are loc una dintre cele mai rare și sfinte slujbe ale Bisericii Ortodoxe

Tot în Joia Patimilor are loc și una dintre cele mai rare și sfinte slujbe ale Bisericii Ortodoxe: sfințirea Sfântului și Marelui Mir. Această materie sfințită este folosită în cadrul mai multor taine și slujbe, precum Mirungerea, sfințirea bisericilor, a altarelor, a antimiselor și reprimirea în Ortodoxie a celor care s-au îndepărtat de dreapta credință. Este important de menționat că această sfințire nu are loc în fiecare an, ci doar atunci când se constată că rezervele de Mir sunt insuficiente pentru anul următor.

Din punct de vedere liturgic și teologic, Joia Sfintelor Patimiri este marcată de patru evenimente fundamentale: spălarea picioarelor ucenicilor de către Hristos ca semn al smereniei desăvârșite, Cina cea de Taină în cadrul căreia a fost instituită Taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească a Mântuitorului și începutul suferințelor Sale, prin trădarea și vânzarea Lui către cei ce L-au condamnat.

Cele mai cunoscute tradiții legate de această zi

Una dintre cele mai cunoscute tradiții legate de această zi este vopsitul ouălor. Se crede că ouăle înroșite în Joia Mare nu se strică până la Înălțare și au un gust mai bun decât cele vopsite în alte zile. În multe gospodării, ouăle sunt vopsite de dimineață, iar culoarea predominantă este roșul, simbolizând sângele lui Hristos și viața veșnică. În unele zone, femeile folosesc tehnici tradiționale cu frunze și flori pentru a obține modele deosebite, păstrând vii metodele străvechi moștenite din generație în generație.

Pe lângă vopsitul ouălor, curățenia generală a casei și a curții este o altă activitate esențială în Joia Mare. Tradiția spune că tot ce rămâne murdar după această zi atrage ghinion și boală asupra gospodăriei. În satele din Ardeal și Bucovina, femeile scutură așternuturile, curăță sobele, spală geamurile și pun totul în ordine, pentru ca Vinerea Mare și ziua de Paști să găsească casa curată și pregătită. Această practică nu este doar una practică, ci și simbolică, reprezentând o formă de purificare atât a spațiului, cât și a sufletului.

În regiunile sudice ale țării, cum sunt Muntenia și Oltenia, Joia Mare este marcată și de aprinderea focurilor în curți sau la marginea satului. Aceste focuri sunt dedicate sufletelor celor adormiți, care, potrivit credinței populare, se întorc în această zi pe pământ. Pentru a le oferi lumină și căldură, femeile aprind focuri, merg la cimitir cu colaci, ouă roșii și vin, aprind lumânări la morminte și rostesc rugăciuni pentru cei plecați din această lume.

Tot în Joia Mare se coc o parte din preparatele tradiționale pentru Paști – pască, cozonaci și alte bunătăți. Acestea trebuie pregătite cu liniște sufletească și în rugăciune, fără certuri sau agitație în casă, pentru ca anul care vine să fie plin de pace și armonie.

Există și lucruri care trebuie evitate în Joia Mare

Există și lucruri care trebuie evitate în Joia Mare. Se spune că nu este bine să dormi, mai ales în timpul zilei. O superstiție larg răspândită afirmă că cei care dorm în această zi vor fi lipsiți de energie tot anul și vor avea parte de ghinion. De asemenea, după prânz nu este recomandat să se spele rufe sau să se facă treburi grele prin gospodărie, pentru a nu tulbura liniștea sufletelor celor reveniți temporar din lumea de dincolo.