“Către: Vodafone Románia S.A.

in atentia: Doamna Murielle Lorilloux, Director Executiv

Ref. la: Proiectul Vodafone “SMART FOREST”

Va contactăm in urma lansări campaniei Vodafone “SMART FOREST”, a materialelor de promovare și a clipului de promovare difuzat pe mai multe canale media.

Semnatarii acestei scrisori reprezintă interesele administratorilor de paduri din România, cele aflate in proprietatea publică a statului şi cele private. Precizăm că sectorul silvic, forestier şi al prelucrarii lemnului oferă circa 200.000 de locuri de muncă şi contribuie cu peste 3% la formarea produsului intern brut.

Ne exprimam totala surprindere ca o companie de talia Vodafone România S.A. a lansat un proiect şi l-a promovat folosind informații, unele total eronate, referitoare la păduri, furnizate exclusiv de unele organizații de mediu, iar in materialele de promovare sunt folosite expresii neadecvate, precum “defrişări masive sau “defrişan ilegale”, contribuind astfel la perpetuarea in societatea românească a unei imagini deformate a sectorului silvic din România, ceea ce conduce la crearea de grave prejudicii administratorilor de păduri.

Fără a nega existența fenomenului tăierilor ilegale, vá precizăm că acesta nu este in niciun caz ordinul milioanelor de metri cubi, aşa cum prezentati dumneavoastra in materialele de promovare a proiectului “SMART FOREST”.

De asemenea, ne exprimam indolala că un astfel de proiect, care presupune instalarea unei rețele de senzori în fondul forestier national, ar putea fi implementat şi extins fără acordul şi consultarea administratorilor fondului forestier national.

România are o suprafață impadurita de 28%, iar suprafața fondului forestier al crescut in fiecare an, fiind in prezent de 6,56 milioane hectare, față de 6,34 milioane hectare in 1990.

Din aceste păduri, 2.82 milioane hectare dețin certificarea internationala FSC®, ceea ce garantează un management sustenabil al pădurilor, România situându-se pe locul al 12-lea Intr-un clasament mondial al certificării pădurilor din 79 de state ale lumii.

Mentionăm că suprafața pădurilor din România, certificate) international conform standardului FSC, este dublă față de cea din Germania şi depaseste suprafete impadurite din alte țări, precum Croația, Finlanda, Austria, Republica Cehă, Belgia, Danemarca, Franța, Ungaria, Irlanda, Estonia, Portugalia, Spania, Slovenia, sau Marea Britanie, doar Polonia depăşind la acest capitol România.

In privinta exploatărilor forestiere, va informám ca în România se exploateaza anual circa 18 milioane de metri cubi, mai putin de 3 metri cubi la hectar, sub 1% din volumul total de lemn din padurile tâni, mai putin ca in alte state europene care dispun de suprafete impadurite.

De exemplu, in Austria se exploatează anual In medie 4,8 motri cubi la hectar, in Polonia 4,2 metri cubi la hectar, in Germania circa 6 metri cubi de lemn la hectar, iar in Suedia 3,91 metri cubi la hectar. In acelaşi timp, pădurile sunt regenerate permanent, in principal prin regenerári naturale, dar şi prin actiuni de

impadurire, fiind plantați anual circa 50 milioane de puieți forestieri. Tara noastra are cele mai mari pádun virgine si in patrimoniul mondial natural al UNESCO din Intrega Uniune Europeană, iar pădurile romanesti adapostesc o biodiversitate extraordinară, având cele mai man populații de urs, rås şi lup din Uniunea Europeană Toate acestea arata ca, dincolo de imaginea distorsionată creată în ultimii ani de unele organizații de mediu, padurile României sunt gestionate durabil, iar o astfel de

campanie mediatica intreține o imagine distorsionata a sectorului nostru. Mizam pe buna credinta a companiei Vodafone Románia SA In derularea unor campanii de acest gen şi, astfel, nu vom fi nevoiti sa explorăm alte cai pentru a apăra interesele sectorului silvic, forestier şi cel al prelucrarii lemnului din România”, spun cei de la Romsilva.