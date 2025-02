Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, și al rețelei de benzinării Rompetrol, a înregistrat în 2024 pierderi de 78,4 milioane dolari, o scădere semnificativă față de pierderile de 240 milioane dolari din anul precedent. Această reducere substanțială a pierderilor reflectă atât adaptabilitatea companiei în fața provocărilor interne și externe, cât și eforturile depuse pentru menținerea unei prezențe solide pe piața internă.

Totodată, cifra de afaceri a companiei a scăzut cu aproximativ 7,7%, ajungând la 4,9 miliarde dolari, un rezultat influențat de o serie de factori, inclusiv oprirea planificată a rafinăriei Petromidia în perioada martie – mai 2024.

Rezultatele financiare ale Rompetrol Rafinare au fost influențate de oprirea planificată a rafinăriei Petromidia pentru lucrări de revizie între martie și mai 2024, dar și de factori externi, precum volatilitatea crescută a prețurilor internaționale ale țițeiului și produselor rafinate, cum ar fi carburanții și componenții bio.

De asemenea, fluctuațiile prețurilor la materiile prime au fost o provocare constantă pentru companie, dar Rompetrol a reușit să își susțină activitatea, răspunzând cerințelor pieței interne și asigurând volume consistente de produse.

„Anul trecut a fost unul dificil, în care a trebuit să menținem un nivel operațional ridicat, menit să sprijine cererea internă.

Chiar dacă în prima parte a lui 2024 am avut un grad de utilizare a capacității de rafinare scăzut, am reușit să aducem pe piața din România volume consistente, iar pe plan regional am putut susține prezența subsidiarelor Rompetrol, Petromidia fiind un vector de stabilitate în zona Mării Negre”, a declarat Florian Pop, Directorul General al Rompetrol Rafinare.