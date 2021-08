România întâmpină al 4-lea val cu cea mai mare relaxare din Europa. Octavian Jurma: Ni s-a dus vestea în lume

Conform informațiilor transmise de epidemiolog, „vine iarna” iar România dă dovadă de relaxare în fața pandemiei.

„The winter is coming si intampinam invazia de Delta cu cea mai mare relaxare din Europa. Aceasta situatie nu e o intamplare. Prioritatea nationala a fost relaxarea nu prevenirea unui nou val de infectari. Pentru asta am creat si un „Comitetului interministerial pentru revenirea Romaniei la normalitate incepand cu 1 iunie”.

Asa cum se vede, misiunea a fost indeplinita, revenirea la normalitate e cel mai important „succes” al guvernului in „lupta” cu pandemia. Suntem cea mai relaxata tara din Europa acum conformul studiului Universitatii Babes-Bolyai (UBB) Cluj Napoca. Ni s-a dus vestea in lume de cat suntem de relaxati”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Revenirea la normalitate implică explicit dispariția necesității de a ne vaccina

Mai apoi, acesta a explicat că „revenirea la normalitate” implică explicit „dispariția necesității de a ne vaccina”.

„In normalitate insa nu ne vaccinam si revenirea la normalitate prespune explicit disparitia necesitatii de a ne vaccina.

Ne-am relaxat atat de tare incat ne-am vandut si vaccinul, arma de obsidian care putea opri virusul. E mai bine decat sa il aruncam, dar mesajul a fost clar si corect perceput de populatie: tintele de vaccinare nu vor mai sta in calea relaxarii noastre, chiar daca au fost incluse in hotarari de guvern.

Agresivitatea negationistilor a crescut si medicii au facut un pas in spate pentru a se proteja. Dreptul de a infecta pe ceilalti a devenit suveran in România.

Nu e de mirare ca masurile de sanatate publica din tari date exemplu de liberalism sunt un soc pentru calatorul din Romania. Peste 50% din romanii care se vaccineaza acum o fac de teama masurilor din alte tari nu de teama masurilor din Romania. Romanii inteleg ca toleranta scade spre zero fata de persoanele cu risc epidemiologic ridicat dupa ce trec granita. La fel cum multi romani care arunca gunoiul pe strada acasa, nu o fac in alte tarii de frica amenzilor, multi romani se vaccineaza pentru a nu fi supusi restrictiilor din alte tari. Pana la urma si vaccinarea este o chestiune de civilizatie…

Iata insa ca pandemia nu trece de la sine ca alte crize combatute cu pasivitate in istoria noastra recenta si revine cu incapatanare.

Oamenii au imbratisat cu entuziasm vestea ca pandemia s-a terminat in Romania, dar nu au inteles ca relaxarea asta e pe credit care se va plati in spitale la toamna. Trist este ca singurul pret pe care mai trebuia sa il platim in vara asta pentru a ne putea relaxa cu adevarat este chiar vaccinarea…

Acum clasei politice nu ii ramane decat sa isi asume raspunderea si sa isi schimbe radical abordarea sau sa adopte retorica negationista si sa nu schimbe nimic. Tu ce crezi ca vor face?”, a conchis Octavian Jurma.

Sursă foto: Facebook Octavian Jurma