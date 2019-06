Așadar, PNL are mandate de europarlamentar, PSD – 9 mandate, Alianța 2020 USR-PLUS-8 mandate, iar ProRomânia, PMP, și UDMR, câte două mandate, a anunțat Marian Muhuleț, purtătorul de cuvânt al BEC.

PNL are 2.449.068 de voturi valabil exprimate, PSD are 2.040.765 de voturi valabil exprimate, Alianţa 2020 USR-PLUS are 2.028.236 de voturi valabil exprimate, potrivit Mediafax.

Candidații care vor merge în Parlamentul European sunt:

PNL:

Ioan-Rareș Bogdan

Mircea-Gheorghe Hava

Siegfried Vasile Mureșan

Vasile Blaga

Adina-Ioana Vălean

Daniel Buda

Dan-Ștefan Motreanu

Gheorghe Falcă

Cristian-Silviu Bușoi

Marian-Jean Marinescu

PSD:

Rovana Plumb

Carmen-Gabriela Avram

Iulian-Claudiu Manda

Cristian-Vasile Terheș

Dan Nica

Maria Grapini

Tudor Ciuhodaru

Adrian-Dragoș Benea

Victor Negrescu

USR-PLUS:

Dacian Julien Cioloș

Cristian Ghinea

Dragoș-Nicolae Pîslaru

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

Ioan-Dragoș Tudorache

Nicolae-Bogdănel Ștefănuț

Vlad-Marius Botoș

Ramona-Victoria Strugariu

UDMR:

Iuliu Wikler

Lorant-Gyorgy Vincze

PMP:

Traian Băsescu

Eugen Tomac

Pro România:

Victor Ponta

Corina Crețu

În cazul ProRomânia, Victor Ponta a anunțat încă din luna februarie că nu va merge în PE și că locul său va fi luat de următorul candidat, fostul premier Mihai Tudose, potrivit Digi24.ro.

