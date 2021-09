Politicianul susține că atitudinea lui Ludovic Orban lasă de dorit și că a depășit toate limitele posibile.

„Am asistat la o victimizare care a atins cote tragice, un lider de partid mai are putin sa planga in fata membrilor (…) Mi-as dori ca miorlaiala asta continua pe care o practic Ludovic Orban sa inceteze, ca numai eu știu de câte ori l-a apărat președintele Iohannis, câte șanse i-a dat președintele Iohannis, i-a dat șansa să construiască un guvern singur, fără a se implica nici Rareș Bogdan, nici Iulian Dumitrescu, nici Flutur, nici Boc, nimeni, nici Alina Gorghiu. Pur și simplu și-a făcut echipa singur, iar când noi îi atrăgeam atenția că exagerează sau că acționează discreționar, președintele îl apăra. Aseară (vineri – n.r.) a depășit toate limitele. M-a supărat rău”, a declarat Rareș Bogdan, sâmbătă seară, la Antena 3.

Liberalii au sărit în apărarea lui Iohannis

După ce Ludovic Orban l-a atacat pe președintele României, mai mulți liberali au reacționat imediat, punându-l la punct. Unul dintre ei a fost ministrul Virgil Popescu.

„Parteneriatul PNL cu presedintele Klaus Iohannis a fost si este unul de durata. Este regretabil ca presedintele PNL Ludovic Orban incearca sa minimalizeze acest parteneriat pentru care am muncit cu totii. Ludovic Orban ar trebui sa isi dea seama cat rau face acum PNL si, implicit, romanilor prin aruncarea in spatiul public a unor vorbe incorecte.

Klaus Iohannis este presedintele meu. Este presedintele romanilor, cel care reprezinta interesele Romaniei la cel mai inalt nivel”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

PNL nu are nicio datorie față de președintele României

Asta susținea președintele PNL în urmă cu două zile.

„Eu cred că PNL nu are nicio datorie față de președintele Iohannis. Dimpotrivă! Eu am convingerea că președintele PNL trebuie să fie ales de membrii PNL, cu mintea lor, cu gândirea lor și cu sufletul lor. Eu cred că președintele PNL trebuie să fie îndatorat și legitimitatea lui să se bazeze doar pe votul dumneavoastră, marea oaste a PNL. Și vă asigur, în același timp, că după ce voi câștiga, va fi același parteneriat de succes cu președintele României, așa cum a fost în cei toți patru ani de zile cât am fost președintele PNL și am câștigat aproape toate bătăliile pe care le-am dus”, a spus Orban