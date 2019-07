„Acum plec din Parlamentul European, am intrat azi dimineața la 10.00 in Clădire, sunt praf de oboseala….. A fost o zi buna însă. O sa va dau detalii aici, acum ma duc sa mănânc ceva și sa beau un pahar de ceva, ceva tare după o astfel de zi. Delegația României din PPE a obținut un președinte de Comisie, comisie cheie, 4 vicepreședinți de comisii, toate importante, una cea mai importantă Comisie a Parlamentului European, plus și doua Vicepresedentii de Delegații foarte importante! O sa va dau detalii”, a comentat Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Ludovic Orban a venit imediat tot pe pagina de socializare.

„Grupul PNL din Parlamentul European a reuşit să câştige poziiţii importante la nivelul comisiilor parlamentare. Preşedinţia uneia dintre cele mai importante comisii, ITRE ( comisia de industrie, cercetare şi energie ) va fi exercitată de Adina Valean, vicepreşedinte al comisiei ENVI ( de mediu, sănătate şi siguranţă alimentară ) va fi Cristian Buşoi şi vicepreşedinţia comisiei AGRI ( de agricultură şi dezvoltare rurală) va fi deţinută de Daniel Buda.

Negociatorii noştri, Rareş Bogdan, liderul delegaţiei române din PPE şi Siegfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului PPE, merită felicitările noastre”, a scris Orban pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: