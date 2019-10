Un SMS care pare trimis aparent de magazinul Altex, care anunţă că sunteţi câştigătorul unui laptop Lenovo şi al sumei de 10.000 de euro, vă poate pune într-un pericol major.

„Felicitari! Altex v-a desemnat castigatorul unui laptop Lenovo si suma de 10.000 de euro. Pentru informatii apelati la acest numar de telefon”, spune mesajul.

Mai multe persoane care au primit SMS-uri prin care erau anunțate ca sunt beneficiarii unor premii, constând in laptopuri de ultimă generație și sume consistente de bani, din partea Altex au fost victimele unei escrocherii. Numele retailerului Altex a mai fost implicat in alte situatii in care clientii erau inselati prin intermediul mesajelor primite.

Cei care au mai trecut prin astfel de experiențe spun că aceste conversații telefonice interminabile și neverificate sunt de fapt o nouă metodă prin care escrocii încearcă să convingă oamenii să furnizeze datele personale, respectiv CNP-ul și să piardă ulterior o sumă importantă de bani pentru a intra în posesia premiului.

