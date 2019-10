Într-un mesaj pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu a răspuns la întrebarea senatorului PSD și a postat si răspunsul liberalilor.

Lavinia Craioveanu: „Ne tot întrebam de ce se taraganeaza lucrurile si „se pun bețe in roate” proiectelor PSD de către unii funcționari din ministere si agentii.

Iata răspunsul:

„Florin Roman a răspuns: E foarte simplu. Să nu credeți că nu am avut oameni în interiorul ministerelor și în interiorul agențiilor… „

Adică ăștia „oamenii lor” niște competenti toți, le vor spune ei pe cine sa dea afara…vreo 100.000 de oameni.

Cred ca gura păcătosului adevărat grăiește si mai cred ca aceasta declarație este extrem de gravă!”

Deputatul PNL Florin Roman a declarat care vor fi măsurile pe care le va lua PNL și a susținut că se va face o analiză în ceea ce privește bugetarii ”angajați pe pile” în sistem.

”Plecăm de la execuția bugetară pe primele opt luni care indică un deficit de 22 de miliarde. Această gaură trebuie acoperită prin împrumuturi și reducerea costurilor în administrația publică centrală. Aici este marea, marea problemă. PNL își propună să reducă cheltuielile cu statul. Noi am identificat că, în ultimii doi ani, administrația PSD a angajat pe pile aproape 100.000 de funcționari. La o cheltuială medie de 2.000 de euro pe funcționar bugetar, vedem că, dacă reducem numărul acestor angajați pe pile, ajungem undeva la trei miliarde de euro pe an și practic e o mică parte din ceea ce trebuie acoperit din acest deficit. Guvernarea PSD a angajat pe pile 100.000 de oameni. Nu îi ținem. Vom face un audit, iar cei care își găsesc rostul muncii vor rămâne, iar cei care nu vor pleca.”

În plus, Florin Roman a precizat și modul în care îi vor identifica pe cei angajați pe pile.

”E foarte simplu. Să nu credeți că nu am avut oameni în interiorul ministerelor și în interiorul agențiilor care ne-au spus exact cum s-au făcut aceste concursuri. La Alba, la DSV, numai în ultima săptămână au fost scoase la concurs 24 de posturi și culmea, foarte multe posturi sunt ocupate de oameni care sunt cunoscuți de comunitatea locală ca fiind cunoscuți din PSD. (…) M-ați întrebat cum dăm afară. Simplu. Am inventariat actele normative care trebuie modificate, într-o săptămână le modificăm, are loc reorganizarea Guvernului, iar acei oameni vor pleca acasă”, a precizat deputatul PNL Florin Roman în direct la România TV.

De asemenea liberalii iau în calcul reducerea personalului din instituții, dar și reducerea agențiilor din subordinea ministerelor. De altfel, și numărul de ministere va fi mai mic.

