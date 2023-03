La 13 ianuarie 2020, era publicată o lucrare care susținea crearea unei terapii despre care se spunea că poate fi folosită pentru a lupta împotriva tuturor virusurilor gripale.

O săptămână mai târziu, primul caz confirmat de SARS-CoV-2 a declanșat pandemia de COVID-19 în toată lumea.

Interesant este că, înainte de apariția virusului care le-a oprit temporar activitatea, echipa din SUA a analizat aceste terapii derivate din banane pentru coronavirus, scrie The Brighter Side.

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan, SUA, au descoperit că proteina H84T-BanLec este eficientă împotriva tuturor coronavirusurilor cunoscute, care infectează oamenii inclusiv sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS), SARS original și SARS-CoV-2, inclusiv varianta Omicron.

Lucrarea lor a fost publicată în Cell Reports Medicine.

H84T-BanLec este o proteină cu abilități remarcabile de blocare virală

H84T-BanLec este derivat dintr-o lectină (o proteină care leagă carbohidrații) izolată din fructul bananei. Aceasta are abilități remarcabile de blocare virală prin legarea de glicani cu un conținut ridicat de manoză, o monozaharidă de tip zahăr prezentă la suprafața virusurilor, dar foarte rar pe celulele umane sănătoase.

După legare, virusul nu poate pătrunde în celule pentru a le infecta. Folosind microscopia cu forță atomică și metode conexe, echipa a confirmat că H84T dezvoltă legături multiple puternice cu proteina spike, ceea ce, spun cercetătorii, explică de ce este dificil pentru un coronavirus să fie rezistent la lectină.

Utilizarea H84T-BanLec și împotriva cancerului?

În ciuda potențialului lor antiviral, lectinele au fost evitate ca posibile terapii, deoarece sunt proteine ​​care pot stimula sistemul imunitar într-un mod posibil dăunător, explică cercetătorii.

Cu toate acestea, H84T-BanLec a fost modificat pentru a elimina acest efect și nu a prezentat efecte dăunătoare la animale. Echipa are în vedere acum un spray nazal, care ar putea fi utilizat pentru a preveni sau trata infecțiile cu coronavirus și gripă.

Ei vor să analizeze utilizarea H84T-BanLec împotriva cancerului, deoarece celulele canceroase, ca și virusurile, au glicani de manoză mari pe suprafața lor.

Terapia a funcționat!

„La vremea respectivă, credeam că MERS va fi ținta cea mai importantă, din cauza ratei sale de mortalitate de 35%”, a afirmat David Markovitz, profesor de medicină internă la Divizia de Boli Infecțioase de la Universitatea din Michigan. MERS, sau sindromul respirator din Orientul Mijlociu, a provocat un focar scurt în 2015 și a dus la 858 de decese.

„Când a apărut COVID-19, am vrut să studiem potențialul terapiei și am descoperit că este eficientă împotriva oricărui tip de coronavirus, in vitro și in vivo”, a spus Markovitz. „Administrată sistemic sau prin nas la animale sau administrată profilactic sau terapeutic la începutul bolii, aceasta a funcționat”, a continuat el.