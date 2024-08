Ghiță Ciobanul, mesaj pentru toţi crescătorii de ovine: Țineți la preț!

Oieritul din România traversează o perioadă dificilă din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare depistate în țară. În acest context, se fac eforturi pentru a preveni sistarea exportului de ovine, iar crescătorii se confruntă cu temeri legate de o posibilă scădere a prețurilor la carnea de oaie.

Gheorghe Dănulețiu, cunoscut drept Ghiță Ciobanul și președinte al Asociației Profesionale a Ciobanilor (APC), a transmis un mesaj de încurajare către crescătorii de ovine, îndemnându-i să mențină prețurile și să nu vândă mieii la prețuri foarte mici.

De asemenea, Ghiță Ciobanul a comunicat că, dacă situația nu se îmbunătățește, crescătorii de ovine ar putea fi nevoiți să ceară Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) să plafoneze prețul la ovine, menționând că există promisiuni în acest sens din partea ministrului Florin Barbu, potrivit România TV.

El a subliniat că oieritul în România trece prin momente dificile, dar a reamintit crescătorilor că și bunicii lor au trecut prin vremuri grele și că, prin unitate, pot menține prețurile la un nivel decent, specificând că mieii nu ar trebui vânduți sub 18,5 lei/kg, plus suma pentru ANAF pentru cei din câmp și sub 20 de lei/kg, plus ANAF pentru cei de pe stabulație.

Ghiță Ciobanul a mai subliniat că, dacă nu se va atinge un nivel de preț considerat normal pentru sectorul ovin din România, vor fi nevoiți să apeleze la Ministerul Agriculturii pentru plafonarea prețurilor, conform promisiunilor făcute de ministru.

„Dragi colegi, oieritul în România trece prin momente destul de grele, dar să nu uităm că și bunicii noștri, la timpul lor, au trecut și ei prin momente grele. Tocmai de aceea, prin unitate, putem să ținem la preț: să nu dăm mieii din câmp sub 18,5 lei/kg plus ANAF-ul și mieii de pe stabulație sub 20 de lei/kg plus ANAF-ul. Dacă nu vom reuși să ajungem la ceea ce ar fi normal pentru sectorul ovin din România și ca să putem rezista în continuare, vom fi nevoiți să apelăm la Ministerul Agriculturii să plafoneze prețul așa cum ni s-a promis de către domnul ministru. Doamne ajută și să auzim numai de bine!”, a transmis Gheorghe Dănulețiu.

Fermele ar fi acceptat să încarce pe pierdere vapoare întregi spre ţările arabe

În plus, el a atras atenția că deja au fost exportate ovine la prețuri foarte mici și că partenerii din Orientul Mijlociu au profitat de situație, aranjând transporturi de animale la prețuri care nu reflectă valoarea reală a mărfii.

Ghiță Ciobanul a subliniat că este important ca partenerii externi să respecte cotația României și să nu facă alte promisiuni până când marfa nu ajunge în fermele lor din Constanța.