O româncă aflată în Turcia, relatează experiența sa cu serviciul de ride-sharing Uber în Istanbul. Călătoria s-a transformat într-un coșmar, iar ea îi avertizează. Turiștii care ajung în orașul turcesc trebuie să fie conștienți de noile metode de înșelătorie care îi vizează. Așa cum a povestit femeia, aceasta a fost blocată în mașina șoferului, care ar fi trebuit să o ducă la destinația dorită.

Pățania femeii este un fenomen cu care se confruntă mulți călători, care, în loc să se bucure de vizita lor, ajung să fie păcăliți de șoferi neserioși. De obicei, turiștii apelează la aplicația mobilă pentru a comanda un taxi, dar de multe ori observă că cererea lor este anulată, fără ca ei să fi intervenit în acest proces.

Mai mult decât atât, acești șoferi rețin o sumă de 20 de lire turcești pentru anularea cursei, deși călătorii nu au renunțat, de fapt, la serviciile lor. Călătoria devine astfel taxată mult mai mult, uneori dublu sau chiar triplu față de prețul standard pe străzile Istanbulului.

O altă româncă aflată în vacanță în Turcia, a relatat și ea:

Această mărturie a româncei scoate în evidență gravitatea problemei cu care se confruntă turiștii în Istanbul.

Multe persoane care se confruntă cu astfel de situații aleg să renunțe la serviciile Uber pentru a nu fi victime ale acestor escrocherii.

O altă utilizatoare a platformei a relatat: „La fel am întâlnit și eu, dar nu am anulat cursa să le dau lor cash. Toți ziceau să anulez și să plătesc lor triplu cash. Toți sunt niște hoți acolo. Am renunțat și am luat tramvaiul.”