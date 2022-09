Patrick Mouratoglou a spus adevărul despre relația sa cu Simona Halep: „Era foarte epuizată din punct de vedere emoțional”

La scurt timp după ce Simona Halep a fost eliminată din primul tur de la US Open, Patrick Mouratoglou, antrenorul ei, a dezvăluit problemele pe care le-a întâmpinat sportiva de când se află sub comanda sa. Potrivit spuselor sale, Simona Halep a trecut printr-o perioadă extenuantă, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental. Românca și-a intensificat antrenamentul de fitness pentru a da tot ce are mai bun pe terenul de tenis, însă stresul acumulat a făcut-o să aibă un atac de panică la Ronald Garros. Apoi, la Wimbledon, Simona Halep a fost epuizată din punct de vedere emoțional.

„Cred că a fost complet epuizată, fizic, dar mai mult mental. Am început să lucrăm împreună în aprilie și s-au instalat multe schimbări. Nu mi-aș fi dorit să se întâmple majoritatea dintre ele. Este alegerea ei. Dar ea a făcut multe schimbări pentru că asta este personalitatea ei. Simona e foarte generoasă în eforturi și dă sută la sută tot timpul.

Ea a muncit mult mai mult decât oricând. Nu știu cum era înainte, dar din ce am auzit de la ea și de la antrenorul ei de fitness, a muncit foarte, foarte, foarte mult alături de mine. Ea a decis să meargă cu mine sută la sută și pentru că a vrut să aibă în echipă oameni care lucrează cu mine, deci multe schimbări.

Atacul de panică de la Roland Garros a fost pentru că a vrut să facă totul prea bine și a dus prea mult stres pentru a face față. Dar acesta a fost primul semnal că a fost dificil din punct de vedere mental. Apoi s-a descurcat bine. A jucat o mulțime de turnee pentru că trebuia să joace, trebuia să o facă pentru a avea meciuri în picioare.

Nu am schimbat modul în care joacă, dar am făcut câteva ajustări, așa că este ceva nou. Știam unde vrem să mergem, dar ne adaptăm la situație în fiecare etapă, iar asta a fost corect să facem în acel moment. Bineînțeles că, din cauza asta, în semifinalele de la Wimbledon, ea era foarte epuizată din punct de vedere emoțional”, a explicat Patrick Mouratoglou în cadrul unui interviu acordat pentru iNews.

Simona Halep are numai cuvinte de laudă pentru Patrick Mouratoglou: „Mă sprijină în tot ceea ce fac”

Vă amintim că, în luna aprilie, Patrick Mouratoglou a încheiat colaborarea cu Serena William și a devenit antrenorul Simonei Halep. De atunci și până acum, deși nu i-a fost permisă prezența, antrenorul ei i-a fost alături la fiecare meci de tenis, dar și la interviurile pe care le-a dat.

La începutul colaborării lor, Simona Halep avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Ea spunea că Patrick Mouratoglou îi oferă timp, este răbdător și o sprijină în tot ceea ce face și o înțelege.

„El îmi dă timp. Are răbdare. El mă sprijină în tot ceea ce fac. Încearcă să mă înțeleagă pentru că cred că acesta este principalul lucru pe care îl vreau de la un antrenor, să mă înțeleagă, pentru că sunt destul de dificilă de cele mai multe ori. Da, se descurcă grozav la asta”, declara Halep Simona, potrivit ProSport.