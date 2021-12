Astfel, ASEE îşi extinde aria de servicii integrate ce acoperă necesităţile de digitalizare şi hiperautomatizare ale clienţilor din industria de servicii financiare: banking, leasing, factoring, asigurări, e-commerce.

”Parteneriatul dintre ASEE şi Altova oferă clienţilor noştri servicii de tip raportare prin (EBA) XBRL implementat pentru Excel, aliniate la strategia digitală a organizaţiei clientului, fie ea existentă sau nou creată în cadrul proiectelor noastre. Acest instrument unic oferă profesioniștilor financiari posibilitatea de a generara rapoarte EBA conforme cu normele de depunere ale EBA XBRL, direct într-o aplicație în care operează deja confortabil: Excel”, a declarat Bogdan Savu, Delivery Manager, Banking Business Unit, ASEE România.

Întocmai ca alte agenții de reglementare din întreaga lume, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a standardizat XBRL pentru transmiterea informațiilor emise de entitățile de evidență, pentru a valorifica beneficiile datelor uniformizate. Pentru companiile de depozit, cu toate acestea, provocarea constă în obținerea de date backend într-un format XBRL valabil în conformitate cu taxonomia EBA.

Ce prevede parteneriatul

Astfel, parteneriatul cu Altova, companie americană de dezvoltare de software care produce XML integrat, JSON, baze de date, UML și instrumente de dezvoltare software de gestionare a datelor, aduce echipei ASEE, expertiza de elaborare strategii digitale customizate pentru clienţii din domeniul financiar şi analiza de performanţă financiară, de business şi operaţională a întregului program, creând astfel o abordare integrată şi un model de raportare lunară de succes . În acest mod compania (ASEE) se asigură că aduce maximum de valoare pe termen lung strategiei de business a clientului, prin variante de implementare optime şi aliniate riguros obiectivelor acestuia.

Grupul ASEE este una cele mai mari companii IT din domeniul producției și implementării de soluții și servicii software proprii în regiunea Europei de Sud-Est, Turcia, Spania, Portugalia, Andorra, Columbia, Peru, Republica Dominicană, Slovacia și Republica Cehă. Compania oferă soluții ITC pentru diverse verticale ale industriei, inclusiv sectorul financiar, sectorul de plăți, administrația publică și telecomunicații. Compania oferă produse și servicii pe segmentul de plăți sub numele Payten. Din octombrie 2009, acțiunile Asseco South Eastern Europe (WSE: ASEECOSEE, ASE) sunt cotate la Bursa de Valori din Varșovia. Grupul Asseco SEE este prezent în 23 de țări și are aproape 2.800 de angajați. Peste 10 bănci din cele mai mari 15 din sud-estul Europei sunt deja clienți ai ASEE.