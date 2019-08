Lia Olguţa Vasilescu a reacţionat dur la decizia de miercuri a preşedintelui Iohannis de a respinge toate propunerile de miniştri înaintate de Viorica Dăncilă. Ea spune că este jenantă poziţia preşedintelui „Blokanis” faţă de Dana Gîrbovan, pe care o chema recent la consultări la Cotroceni, iar acum o respinge la Ministerul Justiţiei.

„Blokanis anunta guvern de tranzitie! Adica, mai pe romaneste, nici PNL, nici USR nu vor sa isi asume guvernarea. Trebuie iar tehnocrati in guverne ZERO, cum a fost cel cu Ciolos. Altii mai curajosi nu a gasit in jur…

Jenanta e si pozitia fata de Dana Garbovan pe care, recent, o chema la consultari, la Cotroceni. Atunci era buna! Judecatoare, sefa de asociatie de magistrati chiar… Asta inseamna ca nu mai are incredere in Justitie? Sau e doar in campanie? E clar ca cei propusi de PSD nu au sapca! Johannis are… Cam scump cumparata, dar are…”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

