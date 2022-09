După scurgerea de gaz din gazoductele Nord Stream 1 și 2, nivelul de metan înregistrat pe cerul Suediei și Norvegiei a atins niveluri record, potrivit rapoartelor mass-media din cele două țări scandinave. Mai mulți cercetători vorbesc despre echivalentul unui „nor mare” de metan vărsat în atmosferă, care va polua grav cele două națiuni.

Un „nor” de metan se deplasează dinspre zona Bornholm, unde a avut loc accidentul, deasupra Suediei și Norvegiei. Cele mai recente indicații ale experților sunt că gazul se deplasează spre nord și ar putea ajunge deasupra insulelor Svalbard în câteva zile, transmite Il Giornale.

Având în vedere că 96% din gazul care intră în conducta de gaz din Marea Baltică ce leagă Germania și Rusia este metan, scurgerea este probabil datorată unui sabotaj și va avea efecte îngrijorătoare.

Potrivit calculelor lui Stephen Matthew Platt, climatolog la institutul norvegian de cercetare a aerului, este vorba de aproximativ 40 de mii de tone de metan eliberate de presupusul sabotaj.

„Emisiile sunt de două ori mai mari decât emisiile anuale de metan ale industriei de petrol și gaze din Norvegia. Acestea sunt niveluri record, nu s-a mai văzut așa ceva în Norvegia și Suedia.”

Alte estimări duc totalul până la valoarea de 80 de mii. Dacă tot gazul dispersat până acum ar ajunge în atmosferă, ar echivala cu aproximativ 0,1% din emisiile anuale estimate de metan la nivel mondial, potrivit oamenilor de știință.

🚨#BREAKING: An IMEO analysis of satellite images conducted in a partnership between @UNEP and scientists from Universitat Politècnica de València (@UPV) has detected and confirmed for the first time the large methane leak in the rupture of the Nord Stream natural gas pipeline.🧵 pic.twitter.com/10SAY3N78B

— International Methane Emissions Observatory (@CH4Observatory) September 29, 2022