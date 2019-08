Bărbatului care a șantajat familia Alexandrei, susținând că le ține prizoniere atât pe Alexandra cât și pe Luiza a fost lăsat în libertate. Acesta a sunat în nenumărate rânduri cerând răscumpărare părinţilor Alexandrei Măceșanu.

Bărbatul a cerut femeii câte 3.500 de euro pentru fiecare fată. Potrivit informațiilor, bărbatul nu a primit nici măcar o amendă. Individul are vârsta de 18 ani.

Alexandru Cumpănașu a anunțat că a colaborat cu procurorii și serviciile de informații pentru a surprinde în flagrant o persoană care a contactat mama Alexandrei și i-a cerut bani pentru a o elibera pe minoră, dar și pe Luiza. Persoana a fost prinsă și audiată, pista fiind una falsă.

„De 5 zile am colaborat personal cu procurorii si serviciile de informatii pt organizarea unui flagrant in cazul unei persoane care a sunat la mama Alexandrei cerand bani pt eliberarea Alexandrei si Luizei!!!. Chiar daca speranta a fost mica totusi am sperat. Felicit DIICOT si serviciile care au colaborat la acest caz. Persoana care reclama ca detine fetele a fost prinsa si audiata!!. Din pacate este o pista falsa dar eu sper sa plateasca cu puscaria pt modul in care s-a jucat cu sentimentele familiei si sperantele tuturor!!!! Va rog sa nu difuzati vocea mamei Alexandrei!”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.

Conform surselor din rândul anchetatorilor, bărbatul ce a sunat-o pe mama alexandrei este un tânăr de 18 ani din localitatea Peretu, judeţul Teleorman. În timpul convorbirilor telefonice avute cu mama Alexandrei, aceasta i-a cerut poze cu cele două fete drept dovadă că acestea sunt în viață.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost lăsat liber, neprimind nicio amendă. „Toţi golanii, şantajiştii şi profitorii sunt puşi în libertate. Tocmai ce am aflat (sper că nu este adevărat) că după ce l-au filat, l-au localizat şi audiat pe acest nemernic L-AU PUS ÎN LIBERTATE!!!! Pentru că avea 18 ani şi era mic. Îţi vine să plângi şi să urli. După ce mama lui Alex a trebuit să accepte calvarul acestor conversaţii, am făcut totul ca la carte şi am anunţat autorităţile, am pus la dispoziţie înregistrările făcute de FAMILIE nu de autorităţi, stăm 5 zile în suspans aflăm acum că după efortul depus pentru a îl localiza şi prinde este audiat şi pus în libertate. Sunt SCÂRBIT“, a fost reacţia unchiului Alexandrei, Alexandru Cumpănaşu.

Cele două apeluri, dintre mama Alexandrei și acest bărbat le puteți citi și asculta în cele ce urmează. Vocea mamei Alexandrei a fost distorsionată.

Primul apel

Bărbat: Alo, doamnă, aţi vorbit cu părinţii fetelor?

Mariana Măceşanu: Păi eu sunt mama Alexandrei. Am vorbit, da, suntem de acord. Dar vrem şi noi să vedem acum, în momentele de faţă, poze cu fetele.

Bărbat: Aveţi WhatsApp? Pe ce număr?

Mariana Măceşanu: Păi pe numărul ăsta puteţi să-mi trimiteţi pe WhatsApp pe numărul ăsta

Bărbat: Am înţeles, am să vă trimit câte o poză

Mariana Măceşanu: Aşa, ca să fim şi noi siguri că…

Bărbat: Da, doamnă

Mariana Măceşanu: Să le auzim şi noi, să le vedem, să…

Bărbat: Aşa vom face, vă trimit poze şi apoi stabilim locaţia.

Mariana Măceşanu: Bine, haideţi, trimiteţi poze şi vorbim după aia.

Al doilea apel

Bărbat: Doamnă, v-aţi mai gândit la oferta făcută?

Mariana Măceşanu: Ba da, dar nu am încredere aşa. Eu mă gândesc, dar ce oportunităţi am eu?

Bărbat: Eu v-am spus! Spune-ţi-le la anchetatori că sunt la noi fetele

Mariana Măceşanu: Unde adică la noi? Crezi că pe mine mă iau în serios ăia?

Bărbat: Nu ştiu ce să zic, dar fetele sunt la noi. Noi am fost complici cu Dincă. Sunt mai mulţi aici, la noi e o reţea. Noi facem parte dintr-o reţea. Pe noi nu ne interesează fetele, ne interesează banii. Deci v-am spus, vă mai gândiţi

Mariana Măceşanu: Păi o să le spun, o să vorbim. Cât? 3.500 de euro parcă ai zis, da?

Bărbat: 3.500, da.

Mariana Măceşanu: Dar ziseşi că vedem fetele în fotografie şi dacă trimit banii şi copiii nu ni-i trimiţi, cum e?

Bărbat: Nu, nu nu! O să facem un schimb, vedem, stabilim atunci, trimitem fotografii cu fetele, tot

Mariana Măceşanu: Bine, vorbim…“

