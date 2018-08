Motopompa - ce poţi să faci cu ea? - 3 situaţii concrete (P)

Intre toate acestea motopompa isi gaseste cu usurinta utilitatea - fie ca ne referim la motopompa benzina sau motopompa diesel, de apa curata sau de apa murdara (motopompa apa murdara).

Motopompe apa - cum pot fi folosite?

Nu stiti exact daca o motopompa ar fi utila sau nu in gospodaria dumneavoastra? Iata 3 situatii care arata concret cum va poate ajuta o motopompa daca locuiti la casa, desfasurati activitati agricole sau detineti terenuri predispuse inundatiilor.

1. Foloseste motopompa de apa curata sau de apa murdara/ semi-murdara pentru o mai buna irigare a culturilor (seminte plante, legume).

Este utila mai ales pentru micii fermieri, dar si pentru orice persoana care are o gradina sau un teren pe care cultiva frecvent. Ogoarele, gradinile, livezile intinse - toate pot fi mai bine irigate, astfel incat producatia dumneavoastra sa fie una mai mare.

Solutiile clasice sau improvizatiile de pompe de apa nu dau randamentul noilor motopompe cu motor benzina sau motor diesel, iar fara o irigare corespunzatoare culturile pot fi grav afectate. Irigarea se face prin canale sau mecanisme sub presiune cu aspersoare si puteti utiliza atat apa curata, cat si apa murdara. Munca dumneavoastra va fi dintr-o data usurata. Orice spatiu care necesita un plus de apa poate fi eficientizat prin folosirea unei motopompe de apa. Motopompele sunt de mai multe feluri si in general pentru o alegere cat mai buna trebuie sa plecati de la terenul pe care doriti sa-l irigati si caracteristicile acestuia.

Motopompele pot fi instalate astfel incat sa extraga apa dn bazine, fantani sau puturi, precum si cisterne sau alte rezervoare mai mari. In acest sens urmatoarele caracteristici sunt esentiale pentru selectie: debit maxim, adancimea maxima, debit apa, capacitatea de spalat cu presiune, inaltimea maxima de refulare, diametru refulare, puterea motorului, tip de pornire (pornire electrica, la sfoara etc).

O pompa performanta (de exemplu profesionist gp30a sau profesionist gp20a) poate trage apa rapid si o poate distribui cu usurinta pe un spatiu considerabil. Motopompa este folositoare pentru golirea bazinelor chiar si de apa semi-murdara care se colecteaza in mod inevitabil.

2. Foloseste motopompa de apa curata pentru a uda gazonul.

Tot mai multe persoane care locuiesc la casa aleg sa-si infrumuseteze spatiul din exterior cu un gazon. Pe cat este de frumos si atractiv acest gazon, pe atat poate fi de dificil de intretinut. Cu ajutorul unei motopompe sarcina devine dintr-o data mult mai usoara. Cele mai verzi, sanatoase si pitoresti gazoane sunt si cele inteligent irigate. O astfel de irigatie atent controlata si uniform distribuita poate fi realizata printr-o motopompa. Gazonul este pretentios si trebuie udat foarte des pe timpul verii, altfel se vestejeste si prinde o nuanta galbuie-maro. Specialistii recomanda udarea sa pe timpul serii, o data pe zi, cu apa curata sau cel mult semi-murdara. Pentru o distributie uniforma racordati sprinklere. Mai departe irigarea gazonului devine floare la ureche.

Achizitionati motopompa pe benzina sau o motopompa diesel pentru acesta activitate. Cateva sugestii de motopompa irigat gazon sunt pompa apa curata dakard, motopompa mega tools, seria honda gx, media line wml, motopompa stager gp, motopompa kipor si motopompa ruris.