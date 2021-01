Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, condamnă violențele care au avut loc miercuri seară în Congresul american.

El și-a exprimat încrederea că ”democrația americană va depăși aceste momente de cumpănă și își va demonstra, încă o dată, reziliența și capacitatea de a depăși momentele cele mai critice”.

”Am petrecut sute de ore în cele două Camere ale Congresului”

”Nu am crezut vreodată că am să trăiesc momente ca cele pe care întreaga planetă le-a văzut în violențele din Congresul american. Am petrecut sute de ore în cele două Camere ale Congresului, promovând interesele României în capitala Statelor Unite.

Am învățat ce înseamnă solemnitatea și importantă instituțiilor democrației Republicii americane și am încercat să le construim și acasă.

Condamn cu tărie aceste gesturi incalificabile și știu că democrația americană va depăși aceste ceasuri de cumpănă și își va demonstra, încă o dată, reziliența și capacitatea de a depăși momentele cele mai critice.”, a scris Geoană joi seară pe Facebook.

FBI îi caută pe cei implicați în asalt

Trebuie precizat că, în urma violențelor de la Capitoliu, Biroul Federal de Investigaţii – FBI a cerut populației americane imagini cu cei implicați în asalt și informații despre aceștia.

Anchetatorii pot de asemenea profita de dovezile de primă mână constând în fotografii şi filmări postate chiar de autorii asaltului pe social media.

Multe dintre feţele lor sunt lesne de recunoscut, întrucât cei mai mulţi au ignorat obligativitatea purtării măştii în contextul pandemiei de coronavirus.

În filmările postate de reţelele de socializare se poate vedea cum mulţimea merge pe holurile instituţiei şi pătrunde în cel puţin două săli şi în birouri ale congresmenilor.

În tumultul evenimentelor, o femeie a fost împuşcată mortal în clădirea Capitoliului de un glonţ tras de poliţişti. Această rezidentă din California se numea Ashli Babbitt şi era o susţinătoare ardentă a preşedintelui în exerciţiu Donald Trump.