Mircea Badea a avut o intervenție dură, la Antena 3, în emisiunea ”Sinteza Zilei”, pe marginea gratuităților oferite studenților. El a povestit despre anii grei petrecuți în studenție și a susținut că nimeni nu i-a dat nici măcar un capăt de ață.

Vedeta de la Antena 3 și-a amintit anii petrecuți în facultate și tot ce a trebuit să facă ca să se întrețină. El a susținut că a muncit pe brânci

”Am făcut facultatea în șapte ani, pentru că a trebuit să mă duc la muncă. Accesul liber la educație e pe bani, ca-n America, te duci și muncești, iei bani, plătești. Dacă nu se duc ăștia la muncă, nu o să avem (2.000 de dolari salariu minim pe economie n.r.), dacă stau cu mâna întinsă, să ni se dea, să ni se facă. Mie nu mi-a dat nimeni un capăt de ață, nu m-a trimis nimeni nici la mare, nici la munte, am muncit de mi-a băngănit capul, am învățat de mi-a băngănit capul, a trebuit să mă mut de la Facultatea de Matematică, pentru că munceam și nu mai aveam timp să mă duc la cursuri, la Facultatea de Cibernetică, am dat, într-o singură lună, cu emisiune zilnică de trei ore, 26 de diferențe, de examene, nu mi-a dat nimeni un capăt de ață. Studentul, la muncă! Vă e milă de cineva, dați bani din banii dvs, nu din ai mei” a declarat Mircea Badea, în emisiunea ”Sinteza Zilei”.

Te-ar putea interesa și: