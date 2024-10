Ministrul Justiției, Alina Gorghiu (PNL), îi solicită candidatei USR la Președinție, Elena Lasconi, să ceară scuze publice tuturor femeilor din România care sunt victime ale violenței domestice. Gorghiu o acuză pe Lasconi că, printr-o postare recentă, a tratat superficial și jignitor acest subiect sensibil.

Aceasta a caracterizat mesajul Elenei Lasconi ca fiind „toxic”. „Ideea că victimele suportă violența din interes material este profund deplasată. Impactul unei asemenea afirmații venite tocmai de la o candidată la alegerile prezidențiale este deosebit de mare, iar afirmația trebuie sancționată public, nu trecută cu vederea”, a adăugat Gorghiu.

Elena Lasconi a răspuns marți acuzațiilor venite inclusiv din partea ONG-ului Centrul FILIA, care i-a catalogat declarațiile drept „sexiste”. Lasconi a subliniat că toată cariera ei a fost dedicată luptei împotriva violenței domestice și că intenția sa a fost de a transmite un mesaj politic.

„Stimate doamne, toată viața mea am luptat împotriva violenței domestice. Am făcut lucruri concrete, chiar am colaborat cu Filia și cu ONG-uri din toată țara. Am făcut campanii media la PROTV. Am atras atenția românilor despre acest flagel. Declarația mea nu are o conotație negativă. Dimpotrivă.

Domnul Ciucă a pozat aseară în victimă spunând că iese de la guvernare. Adică sugera cumva că e într-o relație cu PSD pe care nu și-o dorește. Am cunoscut o mulțime de femei care au ieșit din relații toxice cu CURAJ. Și le admir pentru asta, mă inspiră. Curajul lor m-a inspirat și m-a adus în punctul acesta.

Eu i-am sugerat domnului Ciucă să urmeze curajul acestor femei care chiar trăiesc o dramă. Îmi pare rău dacă mesajul meu a fost interpretat altfel decât l-am explicat. În Programul de Țară avem capitol special dedicat victimelor violenței domestice și a traficului de persoane cu măsuri concrete care să le schimbe viața în bine.

Îmi doresc să fim parteneri, pentru că numai împreună putem schimba mentalități. Vă invit să discutăm despre asta și să schimbăm lucrurile în bine. Intenția mea e bună, iar faptele mele arată asta. Mulțumesc!”, a declarat Elena Lasconi.