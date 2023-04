Mastercard a dat startul celei de a 5-a ediții a Bank of the Year, competiția care premiază excelența în bankingul românesc. Cea mai prestigioasă competiție a sectorului financiar-bancar românesc vă invită pe voi, cititorii Wall-street.ro, să votați care a fost banca preferată în 2022, un an atât de greu pentru întreaga economie. Votul poate fi realizat prin completarea formularului de mai jos:

Mastercard Bank of the Year – lista completă a premiilor

Anul acesta, băncile, instituțiile financiare și fintech-urile intră în cursa Mastercard Bank of the Year pentru a obține unul dintre cele 15 premii. Iată mai jos categoriile concursului:

Cel mai bun flux de digital onboarding (pentru clienții noi) în 2022

Cea mai bună experiență de creditare pentru nevoi personale în 2022

Cea mai consistentă activitate de mediu în 2022

Cel mai bun program de loialitate al unei instituții financiare în 2022

Banca Anului

Bancherul Anului

Cea mai Inovatoare Instituție Financiară în 2022

Cel mai Vizibil Susținător al Culturii în 2022

Cea mai Activă Instituție Financiară în Educație Financiară în 2022

Campania de Marketing și Comunicare Financiară a Anului 2022

Cea mai bună instituție de Premium Banking a anului 2022

Cea mai Bună Bancă Corporate a Anului 2022

Produsul pentru IMM-uri al Anului 2022

FinTech-ul Românesc al Anului 2022

Cea mai Populară Bancă a Anului (votul publicului wall-street.ro)